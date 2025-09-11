Maratona 42k Terra da Luz, em Fortaleza, terá evento de lançamento em outubro  

Foto: Divulgação Maratona 42K Terra da Luz — Fortaleza de Costa a Costa deve ocorrer no dia 3 de maio de 2026

A Maratona 42K Terra da Luz será lançada oficialmente no dia 4 de outubro, sábado, em evento que promete treino de corrida, café da manhã e show da banda Os Transacionais. Evento será na Barraca Orla Praia Club, na Praia do Futuro. Inscrições para o evento de lançamento estão abertas.

A primeira Maratona 42K Terra da Luz — Fortaleza de Costa a Costa está prevista para o dia 3 de maio de 2026. Evento será organizado pela Nova Letra Eventos Criativos. Proposta é de percurso pelas orlas nascente e poente da capital cearense. O ponto de largada e chegada será o Farol do Mucuripe, que em 2026 completará 180 anos.

Leia mais Circuito do Aço quer ser carbono neutro e zero resíduo, com coleta instantânea de copos

"Corra Por uma Causa": corrida com show de Zélia Duncan vai beneficiar a luta contra a fome

Federação estuda criar ranking de atletas e de corridas de rua no Ceará Sobre o assunto Circuito do Aço quer ser carbono neutro e zero resíduo, com coleta instantânea de copos

"Corra Por uma Causa": corrida com show de Zélia Duncan vai beneficiar a luta contra a fome

Federação estuda criar ranking de atletas e de corridas de rua no Ceará

No lançamento da maratona, será realizada a apresentação do projeto, bem como a escolha da camisa oficial da prova. Treino do lançamento terá percurso único de 6km.

O kit do evento contará com camisa, sacola e pulseira e dará direito a café da manhã. Na retirada de kits, inscritos devem doar 2kg de ração. Toda a ração arrecadada será doada para projetos que cuidam de animais resgatados.

Programação do lançamento

- 5h15: Abertura da barraca

- 5h30: Alongamento

- 5h45: Largada do treino

- 6h45: Apresentação do projeto

- 7h: Escolha da camisa

- 7h10min: Show com Os Transacionais

- 8h30min: Encerramento

Serviço

Lançamento da 42k Terra da Luz

Data: 4 de outubro, sábado

Local: Barraca Orla Praia Club, Av. Clóvis Arrais Maia, 3005, Praia do Futuro

Valor da inscrição:

- R$ 30,00 + 2Kg de ração |Atletas inscritos na 21k Terra da Luz

- R$ 50,00 + 2Kg de ração |Atletas não inscritos na 21k Terra da Luz



Inscrição pode ser feita pelo link: https://novoticket.com.br/V2/detalhe.asp?cod=25