Maratona 42k Terra da Luz, em Fortaleza, terá evento de lançamento em outubro  
Lançamento oficial da maratona será no dia 4 de outubro, na Barraca Orla Praia Club, na Praia do Futuro. Inscrições estão abertas
Maratona 42K Terra da Luz — Fortaleza de Costa a Costa deve ocorrer no dia 3 de maio de 2026 (Foto: Divulgação)
A Maratona 42K Terra da Luz será lançada oficialmente no dia 4 de outubro, sábado, em evento que promete treino de corrida, café da manhã e show da banda Os Transacionais. Evento será na Barraca Orla Praia Club, na Praia do Futuro. Inscrições para o evento de lançamento estão abertas. 

A primeira Maratona 42K Terra da Luz — Fortaleza de Costa a Costa está prevista para o dia 3 de maio de 2026. Evento será organizado pela Nova Letra Eventos Criativos. Proposta é de percurso pelas orlas nascente e poente da capital cearense. O ponto de largada e chegada será o Farol do Mucuripe, que em 2026 completará 180 anos.

No lançamento da maratona, será realizada a apresentação do projeto, bem como a escolha da camisa oficial da prova. Treino do lançamento terá percurso único de 6km.

O kit do evento contará com camisa, sacola e pulseira e dará direito a café da manhã. Na retirada de kits, inscritos devem doar 2kg de ração. Toda a ração arrecadada será doada para projetos que cuidam de animais resgatados. 

Programação do lançamento

- 5h15: Abertura da barraca
- 5h30: Alongamento
- 5h45: Largada do treino
- 6h45: Apresentação do projeto
- 7h: Escolha da camisa
- 7h10min: Show com Os Transacionais
- 8h30min: Encerramento

Serviço

Lançamento da 42k Terra da Luz

Data: 4 de outubro, sábado
Local: Barraca Orla Praia Club, Av. Clóvis Arrais Maia, 3005, Praia do Futuro
Valor da inscrição:
- R$ 30,00 + 2Kg de ração |Atletas inscritos na 21k Terra da Luz
- R$ 50,00 + 2Kg de ração |Atletas não inscritos na 21k Terra da Luz

Inscrição pode ser feita pelo link: https://novoticket.com.br/V2/detalhe.asp?cod=25 

 

 

