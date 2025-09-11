Maratona 42k Terra da Luz, em Fortaleza, terá evento de lançamento em outubro
Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde
Maratona 42k Terra da Luz, em Fortaleza, terá evento de lançamento em outubro
Lançamento oficial da maratona será no dia 4 de outubro, na Barraca Orla Praia Club, na Praia do Futuro. Inscrições estão abertas
A Maratona 42K Terra da Luz será lançada oficialmente no dia 4 de outubro, sábado, em evento que promete treino de corrida, café da manhã e show da banda Os Transacionais. Evento será na Barraca Orla Praia Club, na Praia do Futuro. Inscrições para o evento de lançamento estão abertas.
A primeira Maratona 42K Terra da Luz — Fortaleza de Costa a Costa está prevista para o dia 3 de maio de 2026. Evento será organizado pela Nova Letra Eventos Criativos. Proposta é de percurso pelas orlas nascente e poente da capital cearense. O ponto de largada e chegada será o Farol do Mucuripe, que em 2026 completará 180 anos.
No lançamento da maratona, será realizada a apresentação do projeto, bem como a escolha da camisa oficial da prova. Treino do lançamento terá percurso único de 6km.
O kit do evento contará com camisa, sacola e pulseira e dará direito a café da manhã. Na retirada de kits, inscritos devem doar 2kg de ração. Toda a ração arrecadada será doada para projetos que cuidam de animais resgatados.
Programação do lançamento
- 5h15: Abertura da barraca - 5h30: Alongamento - 5h45: Largada do treino - 6h45: Apresentação do projeto - 7h: Escolha da camisa - 7h10min: Show com Os Transacionais - 8h30min: Encerramento
Serviço
Lançamento da 42k Terra da Luz
Data: 4 de outubro, sábado Local: Barraca Orla Praia Club, Av. Clóvis Arrais Maia, 3005, Praia do Futuro Valor da inscrição: - R$ 30,00 + 2Kg de ração |Atletas inscritos na 21k Terra da Luz - R$ 50,00 + 2Kg de ração |Atletas não inscritos na 21k Terra da Luz