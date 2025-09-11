Uma faixa da Av. Beira Mar será destinada a pedestres e esportistas aos fins de semana 

Foto: FERNANDA BARROS Medida começa neste sábado, 13

A partir deste sábado, 13, uma faixa da avenida Beira Mar, aos fins de semana, das 4h às 8h30min. Via terá faixa direcionada a pedestres e praticantes de atividades físicas no trecho entre a avenida Rui Barbosa e o Mercado dos Peixes.

A região é principal local de treino de corrida em Fortaleza. Aos sábados e domingos, movimentação é ainda mais intensa.

A medida da Prefeitura de Fortaleza visa incentivar hábitos saudáveis e promover a ocupação segura dos espaços públicos.

A ação será realizada todos os sábados e domingos, exceto em dias de eventos esportivos oficiais programados para o local.

Com a configuração provisória, a faixa da esquerda, situada junto ao calçadão, será utilizada para pedestres e corredores, enquanto a outra concentrará o fluxo veicular.

Segundo a gestão municipal, garantir a segurança e a organização do trânsito durante a intervenção, agentes e orientadores da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão presentes ao longo de todo o percurso.

A sinalização será feita com o uso de cones e outros dispositivos de controle viário.