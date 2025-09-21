Ticket médio de corrida no Brasil é de R$130

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil ￼99ª Corrida Internacional da São Silvestre, em 2024

Em 2025, o Brasil deve registrar 11.240 eventos esportivos, um crescimento de 32,24% em relação a 2024. Projeção é da Ticket Sports, maior plataforma de inscrições para eventos esportivos da América Latina. O ticket médio terá alta de 7,7%, chegando a R$ 130–140.

Nos eventos deste ano, 49,6% dos inscritos serão novos participantes, o que revela expansão no mercado. Dados foram apresentados na edição deste ano do TS Summit, realizado no início de setembro na Sala São Paulo, (SP).

No evento, Natacha Manchado, Running Project Manager da World Athletics, apresentou estudo da BrandFinance sobre o impacto financeiro de uma maratona onde ela é realizada.

As 50 principais maratonas do mundo geraram juntas US$ 5,2 bilhões de impacto econômico. Dado mostra a importância da corrida para o desenvolvimento social e econômico das cidades-sede.

Outro ponto abordado foram as tendências nos eventos de corrida. O que se mostra mais relevante é a experiência do corredor. A tendência é que as provas invistam cada vez mais em branding, criatividade e narrativas que conectem marcas, organizadores e atletas.

Destacam-se também inclusão e diversidade, por meio de ações que promovem acessibilidade e incentivam a participação de mulheres, pessoas com deficiência e idosos.

Sustentabilidade e impacto social passam a orientar a organização de provas e eventos, fortalecendo a consciência ambiental e a responsabilidade social.

“As tendências apontam que 2025 será um ano de recordes de participação, maior engajamento digital, fortalecimento das corridas como experiências transformadoras e ampliação do impacto econômico e social. O mercado da corrida, e dos esportes em geral, se mostra cada vez mais relevante, inclusivo e inovador, consolidando-se como um dos pilares na luta contra doenças modernas como solidão, obesidade e depressão”, comenta Daniel Krutman, CEO da Ticket Sports.

