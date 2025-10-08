Venda de pacotes turísticos com corridas de rua aumenta 364%

Foto: Pixabay Corridas de rua impulsionam turismo esportivo no Brasil

A corrida de rua é um esporte em ascensão no Brasil. E quem corre, cada vez mais, viaja para correr. Nos últimos anos, a prática tem contribuído também para o setor do turismo. Entre janeiro e agosto de 2025, houve um crescimento de 364% nas vendas de pacotes turísticos que incluem inscrição para as provas de rua, em comparação com o mesmo período de 2024. Dados são de levantamento da Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul.

"O turismo esportivo, mais especificamente as provas de corridas de rua, desperta interesse de muitas pessoas e isso vem movimentando o setor", explica Giulliana Mesquita, head da Azul Viagens.

Segundo ela, o aumento da prática da corrida no Brasil é mais que uma tendência, "é um sinal de mudança no estilo de vida dos brasileiros".

Duas corridas de rua puxaram as vendas da Azul Viagens este ano. A primeira foi a 21k Noronha, realizada em Fernando de Noronha, que teve aumento de 174% nas vendas da operadora. Inscrições para o evento, que será realizado em novembro, esgotaram com três meses de antecedência.

A segunda corrida foi a Trancoso Running, que será realizada em outubro no vilarejo de mesmo nome, na Bahia, e teve 1.462% de crescimento nas vendas da Azul Viagens.



Também se destacam a 21K Bonito, programada para dezembro, na cidade do Mato Grosso do Sul; a Meia Maratona do Sol, que aconteceu no fim de setembro em Natal (RN); e o Festival 21K de Pipa, evento esportivo a ser realizado na Praia da Pipa (RN) em outubro.



Giulliana Mesquita explica que o turismo esportivo também se estende a viagens internacionais. "Tanto que elas buscam pacotes de turismo para praticar esportes em outras localidades e até fora do Brasil, com demandas crescentes para as corridas da Disney, nos Estados Unidos, que oferecem uma experiência única para os corredores”, disse.

Ela cita as corridas RunDisney, realizadas pelos parques temáticos da Walt Disney nos Estados Unidos, ao longo da temporada 2025/2026.

