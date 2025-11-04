Corrida Centauro Desbrava Fortaleza, no próximo domingo, 9, terá desafio de revezamento 

Foto: Divulgação Desbrava Fortaleza retorna a capital cearense com corrida de revezamento

A corrida Centauro Desbrava terá um novo desafio de corrida: o revezamento em duplas da Desbrava Revezamento. Além da caminhada e das corridas de 5 km e 10 km, a prova apresenta a modalidade de revezamento para 10 km, na qual cada atleta percorre 5 km.

Ao todo, serão 250 vagas para duplas e as inscrições devem ser realizadas no site oficial. A modalidade de revezamento traz uma experiência inédita para os circuitos do Desbrava, promovendo conexão entre parceiros de equipe.

Evento é patrocinado pela Centauro e realizado com apoio do Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

A proposta é diferente dos eventos anteriores na capital cearense, com um novo ponto de largada, o North Shopping Jóquei, na Zona Leste da cidade.

“Levar o evento a uma região ainda pouco explorada por provas esportivas reforça nosso propósito de criar percursos inéditos e incentivar os participantes a desbravar novas experiências na corrida” destaca Gleyce Oliveira, diretora de marketing da Centauro.

Os participantes vivem um dia de ativações completas a começar por um kit exclusivo para a prova de revezamento, que inclui camiseta Nike, boné, garrafa de água e uma sacola personalizada.

Em novembro, o Desbrava Revezamento também estará presente nas etapas de São Paulo, (16/11), e Belém, (23/11).

Desbrava Revezamento: veja alguma ativações

Após a linha de chegada, os corredores terão acesso ao Espaço Relax da Espaçolaser, que contará com cadeiras de massagem e profissionais à disposição dos participantes, além da distribuição de vouchers para 5 sessões.

Os atletas também poderão se hidratar com a Corona Cero Sunbrew, que será distribuída gratuitamente.

Durante o evento, a Yopp, marca especializada em óculos de sol esportivos com proteção UV400 e lentes polarizadas, realizará o sorteio de alguns produtos para o público.

Os participantes podem aproveitar as vantagens do Spoint, aplicativo que transforma atividade física em pontos que são convertidos em desconto ou saldo para compra de produtos na Centauro. O circuito também conta com o patrocínio da Localiza Seminovos.

Serviço

Data: próximo domingo, 9 de novembro

Local: North Shopping Joquéi

Endereço: Av. Lineu Machado, 419 – Jóquei Clube, Fortaleza – CE, 60520-102

Horário: 5h30min

Inscrições: https://page.ticketsports.com.br/centaurodesbrava2025fortalezace2/

