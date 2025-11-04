Corrida Centauro Desbrava Fortaleza, no próximo domingo, 9, terá desafio de revezamento
Ponto de largada da Desbrava Revezamento, no domingo, 9, será no North Shopping Jóquei. Largada será às 5h30min
A corrida Centauro Desbrava terá um novo desafio de corrida: o revezamento em duplas da Desbrava Revezamento. Além da caminhada e das corridas de 5 km e 10 km, a prova apresenta a modalidade de revezamento para 10 km, na qual cada atleta percorre 5 km.
Ao todo, serão 250 vagas para duplas e as inscrições devem ser realizadas no site oficial. A modalidade de revezamento traz uma experiência inédita para os circuitos do Desbrava, promovendo conexão entre parceiros de equipe.
Evento é patrocinado pela Centauro e realizado com apoio do Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.
A proposta é diferente dos eventos anteriores na capital cearense, com um novo ponto de largada, o North Shopping Jóquei, na Zona Leste da cidade.
“Levar o evento a uma região ainda pouco explorada por provas esportivas reforça nosso propósito de criar percursos inéditos e incentivar os participantes a desbravar novas experiências na corrida” destaca Gleyce Oliveira, diretora de marketing da Centauro.
Os participantes vivem um dia de ativações completas a começar por um kit exclusivo para a prova de revezamento, que inclui camiseta Nike, boné, garrafa de água e uma sacola personalizada.
Em novembro, o Desbrava Revezamento também estará presente nas etapas de São Paulo, (16/11), e Belém, (23/11).
Desbrava Revezamento: veja alguma ativações
Após a linha de chegada, os corredores terão acesso ao Espaço Relax da Espaçolaser, que contará com cadeiras de massagem e profissionais à disposição dos participantes, além da distribuição de vouchers para 5 sessões.
Os atletas também poderão se hidratar com a Corona Cero Sunbrew, que será distribuída gratuitamente.
Durante o evento, a Yopp, marca especializada em óculos de sol esportivos com proteção UV400 e lentes polarizadas, realizará o sorteio de alguns produtos para o público.
Os participantes podem aproveitar as vantagens do Spoint, aplicativo que transforma atividade física em pontos que são convertidos em desconto ou saldo para compra de produtos na Centauro. O circuito também conta com o patrocínio da Localiza Seminovos.