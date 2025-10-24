Foto: Adobe Stock/v.senkiv 20% dos atletas inscritos na Maratona de Fortaleza são de fora do Ceará, incluindo de outros países

A primeira Maratona Internacional de Fortaleza já está com 90% das inscrições preenchidas. Prova será realizada no dia 12 de abril de 2026 com quatro percursos: 5km, 10km, 21km e 42km.

Segundo Ricardo Ramalho, diretor da BRB Marketing Esportivo, que organiza a prova junto da K1 Sports, 20% dos atletas inscritos são de fora do Ceará, incluindo de outros países.

Até agora, evento terá representantes de todas as regiões do Brasil, oriundos de 23 estados, e quatro países. Pará tem o maior número de corredores inscritos: 486. Em seguida, Piauí (207), São Paulo (113) e Amazonas (104) são os estados com mais inscritos no evento.

Atletas residentes no Chile, Estados Unidos, Portugal e Reino Unido também estarão presentes no evento.

Organização espera receber 10 mil pessoas para o evento, cuja largada será na avenida Historiador Raimundo Girão, próximo ao Ideal Clube. Largada dos 42km será às 4h e dos 21km, às 5h. As demais provas terão largada às 5h30min.

Maratona de Fortaleza: valores das inscrições

Valores do segundo lote, até o dia 13 de dezembro, são: R$ 299,00 (maratona); R$ 239,00 (meia maratona); R$ 169,00 (10 Km); R$ 169,00 (5 km).

Valores do terceiro lote, do dia 14 de dezembro até 1º de março, são: R$ 359,00 (maratona); R$ 289,00 (meia maratona); R$ 199,00 (10 Km); R$ 199,00 (5 km).