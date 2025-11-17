Gestão quer "desvincular" corridas de shows na Av. Beira Mar

Foto: FÁBIO LIMA Beira Mar reúne milhares de corredores todos os dias, principalmente no início da manhã

Secretário da Regional 2, Márcio Martins afirmou que quer desvincular "as corridas dos eventos de shows" na avenida Beira Mar. Em postagem no Instagram, o secretário criticou o envolvimento do "setor do entretenimento" nas corridas de rua. Segundo ele, essa será a pauta principal durante a formulação do calendário de 2026 durante as reuniões com assessorias e organizadores de corrida de Fortaleza.

"O setor do entretenimento começou a se envolver nessa atividade — e olhe que eu sou produtor de eventos e faço tudo para ajudar o setor de eventos. Mas, quando fizeram essa combinação, a Cidade não viu com bons olhos", explicou.

Segundo ele, especificamente a avenida Beira Mar "sofreu impactos extremamente negativos e que não podemos voltar a repetir em 2026". "Sob o risco das autoridades constituídas, sobretudo os órgãos de fiscalização, acabarem banindo as corridas de rua da avenida Beira Mar, como foi feito com o Fortal", completa.

Durante a semana, serão realizadas reuniões com as assessorias e os organizadores de corrida para a construção do calendário de corridas de 2026 em Fortaleza.

Conforme o secretário, o objetivo é promover "uma organização mais eficiente e desvinculando as corridas dos eventos de shows, fortalecendo o esporte e respeitando quem vive essa modalidade".

