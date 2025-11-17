Gestão quer "desvincular" corridas de shows na Av. Beira Mar

Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde
Secretário da Regional 2, Márcio Martins afirmou que quer desvincular "as corridas dos eventos de shows" na avenida Beira Mar. Em postagem no Instagram, o secretário criticou o envolvimento do "setor do entretenimento" nas corridas de rua. Segundo ele, essa será a pauta principal durante a formulação do calendário de 2026 durante as reuniões com assessorias e organizadores de corrida de Fortaleza.
"O setor do entretenimento começou a se envolver nessa atividade — e olhe que eu sou produtor de eventos e faço tudo para ajudar o setor de eventos. Mas, quando fizeram essa combinação, a Cidade não viu com bons olhos", explicou.
Segundo ele, especificamente a avenida Beira Mar "sofreu impactos extremamente negativos e que não podemos voltar a repetir em 2026". "Sob o risco das autoridades constituídas, sobretudo os órgãos de fiscalização, acabarem banindo as corridas de rua da avenida Beira Mar, como foi feito com o Fortal", completa.
Durante a semana, serão realizadas reuniões com as assessorias e os organizadores de corrida para a construção do calendário de corridas de 2026 em Fortaleza.
Conforme o secretário, o objetivo é promover "uma organização mais eficiente e desvinculando as corridas dos eventos de shows, fortalecendo o esporte e respeitando quem vive essa modalidade".
