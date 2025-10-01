Corrida na Beira Mar: Guarda vai aumentar segurança na região do Iate Clube aos sábados
Objetivo é beneficiar praticantes da corrida que fazem o "longão" na Beira Mar. Medida começa no próximo sábado, 4
A região da avenida Beira Mar de Fortaleza fica ainda mais lotada aos fins de semana com aumento de fluxo, principalmente, de corredores nos primeiros horários da manhã. A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) vai intensificar o patrulhamento na avenida Vicente de Castro, no trecho do Iate Clube até o Moinho Dias Branco, aos sábados, das 4h às 8h.
Medida começa no próximo sábado, 4. Conforme a Guarda, a viatura da Base Cidadã da Praia de Iracema passa a incluir esse percurso em sua rota, "ampliando a presença da GMF e oferecendo mais segurança para quem circula pelo local".
A medida foi articulada Secretaria Regional 2. Segundo o titular da pasta, Márcio Martins, a iniciativa surgiu a partir de demanda apresentada por corredores que utilizam o espaço para o treino conhecido como “longão”, estendendo o percurso para além da Beira Mar.
"A GMF passará a disponibilizar uma viatura nas proximidades do Iate Clube, além de reforço de ciclopatrulhamento, para maior segurança para quem segue o percurso em direção à Av. Vicente de Castro, ampliando em cerca de dois quilômetros o trajeto utilizado pelos atletas", detalha a Secretaria Regional 2 por meio de nota.
Av. Beira Mar tem faixa para pedestres aos fins de semana