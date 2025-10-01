Corrida na Beira Mar: Guarda vai aumentar segurança na região do Iate Clube aos sábados

Foto: Reprodução/Google Street View Avenida Vicente de Castro, na altura do Iate Clube

A região da avenida Beira Mar de Fortaleza fica ainda mais lotada aos fins de semana com aumento de fluxo, principalmente, de corredores nos primeiros horários da manhã. A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) vai intensificar o patrulhamento na avenida Vicente de Castro, no trecho do Iate Clube até o Moinho Dias Branco, aos sábados, das 4h às 8h.

Medida começa no próximo sábado, 4. Conforme a Guarda, a viatura da Base Cidadã da Praia de Iracema passa a incluir esse percurso em sua rota, "ampliando a presença da GMF e oferecendo mais segurança para quem circula pelo local".

A medida foi articulada Secretaria Regional 2. Segundo o titular da pasta, Márcio Martins, a iniciativa surgiu a partir de demanda apresentada por corredores que utilizam o espaço para o treino conhecido como “longão”, estendendo o percurso para além da Beira Mar.

"A GMF passará a disponibilizar uma viatura nas proximidades do Iate Clube, além de reforço de ciclopatrulhamento, para maior segurança para quem segue o percurso em direção à Av. Vicente de Castro, ampliando em cerca de dois quilômetros o trajeto utilizado pelos atletas", detalha a Secretaria Regional 2 por meio de nota.

Av. Beira Mar tem faixa para pedestres aos fins de semana

Há cerca de duas semanas, uma faixa da avenida Beira Mar, aos fins de semana, tem sido destinada a pedestres e praticantes de atividades físicas.

Das 4h às 8h30min, a via é bloqueada para carros no trecho entre a avenida Rui Barbosa e o Mercado dos Peixes.