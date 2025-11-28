Logo O POVO+
Desafio Copo na Mão: Beach Run dará segunda medalha a quem entregar os copos no fim da corrida
Comentar
Foto de Ana Rute Ramires
clique para exibir bio do colunista

Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde

Ana Rute Ramires esportes

Desafio Copo na Mão: Beach Run dará segunda medalha a quem entregar os copos no fim da corrida

Campanha começa na ultima etapa do Circuito Beach Run Brasil 2025, em Canoa Quebrada, neste sábado, 29, e se estenderá por todas as provas realizadas pela BRB MKT Esportivo
Comentar
Atletas dos 5km precisam chegar com pelo menos 2 copos e dos 10km com 4 para receberem a segunda medalha (Foto: Divulgação BRB MKT Esportivo)
Foto: Divulgação BRB MKT Esportivo Atletas dos 5km precisam chegar com pelo menos 2 copos e dos 10km com 4 para receberem a segunda medalha

Circuito Beach Run Brasil 2025 vai fazer o Desafio Copo na Mão na etapa última, em Canoa Quebrada, neste sábado, 29. Atletas dos 5km precisam chegar com pelo menos dois copos e dos 10km com quatro copos. Ao entregarem os copos, os participantes recebem uma medalha extra. 

A campanha se estenderá por todas as provas realizadas pela BRB MKT Esportivo, tanto em provas na praia quanto no asfalto em 2026. Na esteira de mudanças visando maior sustentabilidade, essa é uma novidade importante nos eventos de corrida.  

Além de conscientizar os corredores quanto ao descarte do lixo gerado da corrida da forma correta, a organização quer que os atletas tenham a experiência de correr com os copos vazios: não faz diferença. "O desconforto é mínimo e o tempo não diminui".

Leia mais

"O intuito em oferecer a medalha como "brinde" trará esse esforço inicial e esperamos que com a continuidade, a cada dia com mais corredores, deixem o descarte dos copos somente após a linha de chegada", avalia a organização. 

Desafio visa "educar os atletas e quem sabe, daqui a algum tempo, não teremos aquele amontoado de copos nas corridas após os pontos de hidratação".

 

Foto do Ana Rute Ramires

Tudo o que você precisa saber sobre o mundo da corrida está aqui. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?