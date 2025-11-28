Desafio Copo na Mão: Beach Run dará segunda medalha a quem entregar os copos no fim da corrida

Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde
Circuito Beach Run Brasil 2025 vai fazer o Desafio Copo na Mão na etapa última, em Canoa Quebrada, neste sábado, 29. Atletas dos 5km precisam chegar com pelo menos dois copos e dos 10km com quatro copos. Ao entregarem os copos, os participantes recebem uma medalha extra.
A campanha se estenderá por todas as provas realizadas pela BRB MKT Esportivo, tanto em provas na praia quanto no asfalto em 2026. Na esteira de mudanças visando maior sustentabilidade, essa é uma novidade importante nos eventos de corrida.
Além de conscientizar os corredores quanto ao descarte do lixo gerado da corrida da forma correta, a organização quer que os atletas tenham a experiência de correr com os copos vazios: não faz diferença. "O desconforto é mínimo e o tempo não diminui".
"O intuito em oferecer a medalha como "brinde" trará esse esforço inicial e esperamos que com a continuidade, a cada dia com mais corredores, deixem o descarte dos copos somente após a linha de chegada", avalia a organização.
Desafio visa "educar os atletas e quem sabe, daqui a algum tempo, não teremos aquele amontoado de copos nas corridas após os pontos de hidratação".
