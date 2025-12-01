Logo O POVO+
Maratona 42K Terra da Luz e 21k Terra da Luz mudam de data
Foto de Ana Rute Ramires
Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde

Ana Rute Ramires esportes

A retomada das inscrições da maratona será no dia 2 de fevereiro. 42K será realizada no Terminal Marítimo de Passageiros
Treino marcou o lançamento oficial da Maratona 42k Terra da Luz (Foto: Jorge Mota Fotografia)
Foto: Jorge Mota Fotografia Treino marcou o lançamento oficial da Maratona 42k Terra da Luz

A Maratona 42K Terra da Luz - Fortaleza Costa a Costa e a prova 21K Terra da Luz têm novas datas. A maratona será nos dias 5 e 6 de setembro de 2026. A 21K Terra da Luz, tradicionalmente realizada no fim do ano, passa a ser no feriado prolongado de 1, 2 e 3 de maio de 2026, data anterior da maratona. 

Segundo a organização, a alteração no calendário "foi solicitada pelo patrocinador master, permitindo mais tempo de trabalho nas ações de divulgação, ativações promocionais e preparação dos atletas".

Evento mantém largada e chegada no Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza. A homenagem aos 180 anos do Farol do Mucuripe permanece na programação oficial.

Os atletas já inscritos na 42k podem solicitar o reembolso, integral, da inscrição caso não consigam participar na nova data. Os inscritos que forem participar, poderão adicionar um convidado(a), sem custos adicionais, na mesma categoria e percurso, a partir do dia 2 de fevereiro. 

A retomada das inscrições da prova será no dia 2 de fevereiro. 

