Maratona 42K Terra da Luz e 21k Terra da Luz mudam de data

Foto: Jorge Mota Fotografia Treino marcou o lançamento oficial da Maratona 42k Terra da Luz

A Maratona 42K Terra da Luz - Fortaleza Costa a Costa e a prova 21K Terra da Luz têm novas datas. A maratona será nos dias 5 e 6 de setembro de 2026. A 21K Terra da Luz, tradicionalmente realizada no fim do ano, passa a ser no feriado prolongado de 1, 2 e 3 de maio de 2026, data anterior da maratona.

Segundo a organização, a alteração no calendário "foi solicitada pelo patrocinador master, permitindo mais tempo de trabalho nas ações de divulgação, ativações promocionais e preparação dos atletas".

Evento mantém largada e chegada no Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza. A homenagem aos 180 anos do Farol do Mucuripe permanece na programação oficial.

Os atletas já inscritos na 42k podem solicitar o reembolso, integral, da inscrição caso não consigam participar na nova data. Os inscritos que forem participar, poderão adicionar um convidado(a), sem custos adicionais, na mesma categoria e percurso, a partir do dia 2 de fevereiro.

A retomada das inscrições da prova será no dia 2 de fevereiro.