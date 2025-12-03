O Boticário oferece momento de bem-estar no espaço Mude da Praia de Iracema  

Foto: Jhonata Dias O Boticário inaugura espaço de bem-estar à beira-mar em Fortaleza

A marca de perfumaria Boticário inaugurou o “Espaço O Boticário” dentro da academia ao ar livre Mude, na Praia de Iracema. O espaço oferece gratuitamente experimentação de produtos, massagem, banheira de gelo e aulas especiais.

Para participar, basta realizar o agendamento pelo aplicativo da MUDE. As ativações estarão no local até fevereiro.

Durante todo o mês de novembro, os visitantes puderam conhecer o lançamento da linha Nativa Spa Orquídea Lumière, que promete luminosidade por até 10 horas.

Nova linha traz em sua fórmula o exclusivo bioéster de quinoa, ingrediente que estimula a produção de colágeno.

Serviço

Espaço O Boticário | Mude



Quando: de novembro a fevereiro, das 6h às 9h e das 16h às 19h, todos os dias, exceto às sextas-feiras

Onde: Av. Beira Mar, 1885, Praia de Iracema

Como participar: Agendamento via aplicativo da Mude, disponível na Google Play e AppStore.