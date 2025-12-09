21K Terra a Luz: com 7 mil inscritos, prova terá atletas de todos os estados do Brasil

Foto: Julio Maia/ divulgação Corrida Terra da Luz, em 2024

A 21K Terra da Luz 2025, meia maratona oficial do Ceará, bateu recorde de inscritos e terá 7 mil atletas, com corredores de todos os 27 estados brasileiros. A corrida será realizada no próximo domingo, 14, com largada e chegada na praça Almirante Saldanha, ao lado do Centro Dragão do Mar.

A programação se estende pelos dias 12 e 13 de dezembro, com feira esportiva, retirada de kits e atividades exclusivas aos participantes na recém-inaugurada Estação Fashion, no Centro de Fortaleza.

Leia mais Relatório Strava: corrida lidera mas caminhada avança

Maratona 42K Terra da Luz e 21k Terra da Luz 2026 mudam de data

Bota Pra Correr: como formar uma comunidade na corrida Sobre o assunto Relatório Strava: corrida lidera mas caminhada avança

Maratona 42K Terra da Luz e 21k Terra da Luz 2026 mudam de data

Bota Pra Correr: como formar uma comunidade na corrida

Com percursos de 7 km, 14 km e 21 km, a prova contempla categorias como geral, profissionais de educação física, cadeirantes e paratletas, de acordo com cada distância. As inscrições arrecadaram mais de 4 toneladas de alimentos e ração, que serão doados.

21K Terra da Luz: veja pontos do percurso

A largada, prevista para 4h50, levará os atletas por um percurso com conceito de “turismo-corrida”, conectando o esporte ao patrimônio de Fortaleza ao passar por pontos históricos e culturais.

O percurso principal, a meia maratona, passa pelo Parque das Crianças, Caixa Cultural, Dragão do Mar, Forte Nossa Senhora da Assunção, Catedral de Fortaleza, Praça dos Leões, Café Java, Estação das Artes, Teatro São José, Biblioteca Pública, Seminário da Prainha, 100% da Beira Mar e Mercado dos Peixes.

21K Terra da Luz: retirada de kits

A retirada de kits do evento acontecerá sexta-feira, 12, e sábado, 13, das 8h às 19h no terceiro piso da Estação Fashion. Durante o momento, além da retirada, haverá uma feira esportiva e ativações exclusivas dos patrocinadores para os competidores e visitantes.

A Estação Fashion fica localizada na rua General Sampaio, 556, Centro; com estacionamento pela Rua 24 de Maio, 155, Centro.

Serviço

21K Terra da Luz

Quando: 14 de dezembro de 2025, a partir das 4h50min

Onde: Nova Praça do Dragão do Mar - Praça Almirante Saldanha - Centro



Retirada de Kits

Quando: 12 e 13 de dezembro, das 8h às 19h

Onde: Estação Fashion - Rua General Sampaio, 556, Centro

Mais informações: www.21kterradaluz.com.br | 85 3109.7599 (FONE E WHATSAPP)