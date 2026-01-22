Logo O POVO+
Número de corridas de rua no Ceará dobrou em 2025, revela estudo da Ticket Sports
Foto de Ana Rute Ramires
Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde

Ana Rute Ramires esportes

Estudo anual analisa quase 3 milhões de inscrições da plataforma. Dados revelam maioria feminina e público mais jovem em eventos esportivos
A corrida foi realizada na noite do último sábado, 6 (Foto: João Filho/Cross Urbano CAIXA)
Foto: João Filho/Cross Urbano CAIXA A corrida foi realizada na noite do último sábado, 6

O estudo do Perfil do Atleta Brasileiro, realizado pela Ticket Sports, maior plataforma de venda de inscrições para eventos esportivos da América Latina, revela que o número de corridas de rua no Ceará subiu de 17 para 40 entre 2024 e 2025. 

Considerando eventos esportivos em geral, incluindo outras modalidades como ciclismo e triathlon, número saiu de 23 para 43. Total de participantes nos eventos pulou de 19.011 em 2024 para 42.686 em 2025.

Conforme o levantamento, no ano passado o mercado registrou expansão, com 2,9 milhões de inscrições vendidas para mais de 3.500 (3.512) eventos cadastrados. Eventos esportivos no Brasil registram maioria feminina (52,4%) entre os participantes e presença de público mais jovem. 

A idade média caiu para 38 anos, um ano a menos que a média de 2024. A Geração Z passou a representar 18,9% do total de inscritos em 2025.

O estudo também aponta uma mobilidade cada vez maior dos atletas. Em 2025, 52% dos inscritos participaram de eventos fora de sua cidade ou estado, reforçando o papel do esporte como indutor de turismo esportivo e movimentação econômica regional.

Em 2025, houve avanço expressivo na internacionalização. Com crescimento de 220%, em relação ao an o anterior. Dado considera atletas estrangeiros que participam de eventos no Brasil e brasileiros que utilizam a plataforma para competir em provas internacionais.

Perfil do Atleta Brasileiro 20255: destaques

  • Mulheres lideraram a participação, representando 52,4% do total de inscritos;
  • 52% dos atletas participaram de eventos fora da sua cidade ou estado, reforçando o impacto do turismo esportivo;
  • A idade média dos atletas caiu para 38 anos, deixando a base um ano mais jovem em relação a 2024;
  • A Geração Z alcançou 18,9% do total de inscritos, consolidando o crescimento do público jovem.
