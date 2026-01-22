Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde
O estudo do Perfil do Atleta Brasileiro, realizado pela Ticket Sports, maior plataforma de venda de inscrições para eventos esportivos da América Latina, revela que o número de corridas de rua no Ceará subiu de 17 para 40 entre 2024 e 2025.
Considerando eventos esportivos em geral, incluindo outras modalidades como ciclismo e triathlon, número saiu de 23 para 43. Total de participantes nos eventos pulou de 19.011 em 2024 para 42.686 em 2025.
Conforme o levantamento, no ano passado o mercado registrou expansão, com 2,9 milhões de inscrições vendidas para mais de 3.500 (3.512) eventos cadastrados. Eventos esportivos no Brasil registram maioria feminina (52,4%) entre os participantes e presença de público mais jovem.
A idade média caiu para 38 anos, um ano a menos que a média de 2024. A Geração Z passou a representar 18,9% do total de inscritos em 2025.
O estudo também aponta uma mobilidade cada vez maior dos atletas. Em 2025, 52% dos inscritos participaram de eventos fora de sua cidade ou estado, reforçando o papel do esporte como indutor de turismo esportivo e movimentação econômica regional.
Em 2025, houve avanço expressivo na internacionalização. Com crescimento de 220%, em relação ao an o anterior. Dado considera atletas estrangeiros que participam de eventos no Brasil e brasileiros que utilizam a plataforma para competir em provas internacionais.
Perfil do Atleta Brasileiro 20255: destaques
Mulheres lideraram a participação, representando 52,4% do total de inscritos;
52% dos atletas participaram de eventos fora da sua cidade ou estado, reforçando o impacto do turismo esportivo;
A idade média dos atletas caiu para 38 anos, deixando a base um ano mais jovem em relação a 2024;
A Geração Z alcançou 18,9% do total de inscritos, consolidando o crescimento do público jovem.
