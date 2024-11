Ucrânia adota um avatar como porta-voz

Foto: Reprodução/X/MFA_Ukraine Victoria Shi, inteligência artificial da Ucrânia

Victoria Shi é impressionante. Na sua roupa negra, a moça é a nova porta-voz ucraniana para assuntos diplomáticos. Único problema: é uma ilusão perfeita, produzida por uma inteligência artificial.

Por causa disso, Victoria lê suas notícias consulares, mas não pode interagir com ninguém. Salvo jornalistas, a quem responde com textos já prontos.

Esta “persona” digital foi batizada por Victoria por motivos óbvios — a guerra da Ucrânia, em defesa de seu território, com a Rússia. Já o sobrenome Shi significa “inteligência artificial”, em ucraniano. A cantora Rosalie Nombre, ex-concorrente do reality show, na versão ucraniana, de The Bachelor, emprestou seu rosto à Victoria.

Nascida em Donetsk, cidade hoje ocupada pela Rússia, a cantora cedeu sua imagem gratuitamente para ser fotografada e modalizada e diz que fez isso pelo seu país. O que a ajudou também a bombar, na sua atividade de influenciadora.

Se, nas redes sociais as coisas vão bem para Rosalie, para Victoria há alguma resistência: inúmeros comentários racistas, pela sua aparência mestiça.

Mas, por que não uma mulher, de carne e osso? O ministério dos negócios estrangeiros da Ucrânia explica que, em tempos de guerra, o uso da inteligência artificial economiza tempo e dinheiro.

Em 2022, a Ucrânia já tinha lançado para o mundo uma ideia pioneira, em questão de tecnologia. Uma experiência multissensorial do conflito.

Com óculos especiais, através do Living the War, qualquer um pode sentir o que sente um ucraniano, em meio aos bombardeamentos e à destruição das cidades. Agora, com Victoria Shi, a Ucrânia foi mais longe, na sua comunicação com o mundo. No campo político, esta figura modalizada nos habitua, pouco a pouco, a termos conversas com máquinas.

Inteligências artificiais tão bem produzidas que borram a fronteira do humano e do não-humano. Victoria é elegante, classuda, bonita, fluente em línguas, tão perfeita que parece real — e nos engana, e nos encanta. A única falha, dizem, mas eu não notei, é o movimento repetitivo das mãos.

Apaixonados por ela, fazemos sobre o virtual a mesma pergunta que se faz sobre o amor: até onde a ilusão pode ir? Sobre os dois assuntos, ficamos sem resposta.