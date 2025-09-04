Greve afeta despacho de malas em voos em Portugal

Foto: Arquivo pessoal Aeroporto de Portugal

Desta vez não são pilotos ou funcionários das empresas áreas. O pessoal que tira e põe as malas e bagagens, nos aviões, tem já calendário pronto e dias certos para uma greve, que começou ontem, bem no meio da semana.

Significa que, durante os próximos meses (pelo menos é o que está planejado) não teremos a feliz visão, ainda das janelas do avião, das mãozinhas ágeis, já no transporte de bagagens, que estarão à nossa espera nas esteiras do aeroporto. E, então, a alegria de saber que a viagem acabou, e logo estaremos num táxi, pode ser contrariada.

Os portugueses gostam de dizer: constrangimentos. Já falaremos disso na próxima coluna. Voltando à greve, como consequência, as empresas aéreas podem cancelar voos, por não terem quem retire as bagagens do porão, liberando as aeronaves para outros destinos.

A TAP será diretamente afetada, porque trabalha em terra com a empresa Menzies Aviaton, cujos funcionários reivindicam melhores condições de trabalho e aumento de salário. Pelo que eu sei, têm toda razão nestes pedidos.

São mais de dois mil homens e mulheres em condição de pressão e desrespeito por parte dos patrões. A Menzies recusa-se a falar com eles, o que tem agudizado o conflito laboral. Nas duas greves passadas, muitos voos saíram de Lisboa sem as bagagens dos passageiros e as malas não-entregues e não-despachadas acumularam-se, montanhas delas nas salas dos aeroportos. É o que deve acontecer de novo.

Os voos de conexão, serão ainda mais afetados, pois, em geral, têm tempo contado em solo, apenas para reposição de combustível e retirada da bagagem de quem fica, antes de decolarem.

Sei como é desembarcar em outro país sem mala. Constrangimento é uma palavra leve, para o que se vive. Quase uma semana sem mala, em Paris. Tem-se de comprar um mínimo de roupas e outros itens. Não é nada agradável.

Quanto ao calendário, neste setembro, de ontem irá até o dia nove, na terça; e recomeçará de doze a quinze; depois de dezenove a vinte e dois; e fechando o mês do dia vinte e seis ao vinte e oito.

Para outubro, pega o fim de semana que irá de três a seis; depois de dez a treze; depois de dezassete a vinte; e mais de vinte e quatro a vinte e sete; fechando o mês com a paralisação de trinta e um a três de novembro.

Novembro e dezembro, meses muito queridos para se visitar a Portugal — entraremos neles já em greve. Continuará do sete ao dez; depois do catorze ao dezessete, e mais do vinte e um ao vinte e quatro; e terminará o novembro do vinte e oito ao oito de dezembro.

O dezembro dos longos fins de semana, quando a greve continuará do cinco ao oito; depois do doze ao quinze. E, o último período, o mais sensível, de dezenove de dezembro a dois de janeiro — incluindo aí o Natal e o Ano Novo.

O que eu fiz sem malas em Paris? Deixei de lado a chateação e fui curtir a cidade. Viagem cara demais para ser atrapalhada por uma greve. Bem hajam!