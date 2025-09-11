Elevador da Glória, o mais amado dos bondinhos

Foto: Divulgação/Robert Frans Dois vagões amarelinhos — dois bondes, como dizemos no Brasil —será batizado agora com o nome de André Marques

Quando foi inaugurado, em novembro de 1885, o artigo da revista ilustrada Occidente mencionava duas dúvidas. Se o elevador da Glória faria sucesso entre os lisboetas e se conseguiria pagar-se, já que a viagem custava apenas um vintém por cabeça.

E começou assim, timidamente, na subida e na descida de uma encosta de 275 metros, desnível de 17%. Tinha, na época, dois níveis. Os mais ricos lá no alto, na apreciação da vista, os mais pobres no andar de baixo, virados de costas para a rua estreita. E à noite, era iluminado por candeeiros a velas.

Não era ainda amarelo, como hoje. Mas, pela ilustração feita para a revista, era já uma beleza. Antes do elevador da Gloria, já havia sido inaugurado o funicular de Braga — outro tesouro, ainda em funcionamento — e o da Calçada do Lavra. E já se falava no próximo, o Elevador da Bica.

Todo este mundo ferroviário movido por sistemas de água, pensado para economizar as pernas dos portugueses, porque colinas por aqui não faltam. A dúvida do jornalista tinha precedente. O recém-inaugurado elevador da Calçada do Lavra, tinha pouco movimento, não passava muita gente por lá.

Leia mais Greve afeta despacho de malas em voos em Portugal

Os insetos são os novos bichos de companhia

A prostituição sagrada no tempo de Tartesso Sobre o assunto Greve afeta despacho de malas em voos em Portugal

Os insetos são os novos bichos de companhia

A prostituição sagrada no tempo de Tartesso

O da Glória, no entanto, foi amor imediato. Daqueles roxos. À bordo dele, dos Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, iam os lisboetas para cima e deslizavam para baixo, a depender da vontade: tomar um gelado na A Veneziana ou ver um filme, no Éden?

Do sistema de água, passou à locomoção a vapor, e depois ao atual elétrico. Ecológico, engraçado, belo, divertido, hoje é o chuchu dos turistas. Por ano, são três milhões de pessoas. Quarenta, por bonde, e por viagem — e de um vintém, custa agora 4,70 a cabeça.

Este elevador, composto por dois vagões amarelinhos — dois bondes, como dizemos no Brasil —será batizado agora com o nome de André Marques, o guarda-freios que conduzia o vagão, espatifado contra o muro de uma casa.

Contam os sobreviventes que, na hora do descarrilhamento, quarta-feira passada, ele tentou por todos os meios acionar os freios, o manual e o pneumático. Não teve jeito e nem tempo, o acidente não durou um minuto. Morreu na hora, debaixo das ferragens. Agora o nome dele descerá e subirá a colina, como gostava tanto de fazer, sem que seja ele o condutor.

Este acidente terrível abalou o mundo e a confiança no sistema de manutenção — e agora a política tomou de conta, às vésperas de eleição — mas não tira o brilho desse elevador, tão necessário à cidade. Já me desloquei nele, também muita gente que trabalha no Bairro Alto.

Aliás, como a Calçada da Gloria é estreita, mal cabendo os trilhos e o passa-passa das carruagens, até convém viajar neles. Muitos dos mortos neste acidente não estavam dentro, mas fora dos vagões, na faixa curta de calçada, a pé.

O momento é ainda de cura, de ajudar os feridos, de repatriar os turistas mortos, de se apurar responsabilidades que, claramente, são técnicas. O cabo rompido passa sob a rua e por isso, não se consegue alcançá-lo facilmente, para inspeção.

Tem-se de parar o elevador e abrir-se a caixa, para o trabalho. Assim, nem sempre foi feito o que tinha de ser feito. Ou, quem sabe, mesmo se sob inspeção, o cabo teria se rompido. Não há explicação para tudo nesse mundo.

A história da Calçada da Glória ainda não terminou, nesta coluna. Na próxima semana voltaremos a falar sobre ela, e sobre os seus encantos, até para os ciclistas. Bem-hajam.