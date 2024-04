Ceará manda avisos a italiano da Enel

Foto: Thais Mesquita Enel é alvo de críticas em função da instabilidade no fornecimento de energia no Ceará

Se Antonio Scala, italiano nomeado presidente da Enel Brasil, não tinha noção do quanto a Enel Ceará estava com a imagem prejudicada quando veio até o Estado em março, teve na última semana. A empresa foi alvo de críticas severas dos dois principais gestores públicos cearenses e experimentou uma prova de que a pressão política pode ser definidora na permanência ou não da companhia à frente da distribuição de energia nos 184 municípios do Estado.

As investidas começaram pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Ao encontrar o novo presidente da Enel Ceará, José Nunes, no estúdio da rádio O POVO CBN, Sarto disparou: desejo a você o mesmo que aconteceu em Goiás. Por lá, a concessão foi vendida após meses de conflito com o governo goiano, que reclamava da má prestação do serviço.

Por aqui, após meses de insatisfação pública dos usuários com o serviço, o governador Elmano de Freitas (PT) resolveu levar a demanda para quem tem o poder renovar ou não a concessão: o Ministério de Minas e Energia (MME). Na reunião com o ministro Alexandre Silveira - o titular da pasta -, Elmano de Freitas (PT) deu o tom que os consumidores esperavam: ou melhora ou sai.

Indicadores não faltam para demonstrar o quanto a Enel tem faltado com os cearenses. Antes mesmo de assumir a concessão em São Paulo e passar por apagões vexatórios após desastres ambientais, a empresa já vinha em declínio no serviço prestado no Ceará. Os atestados foram dados pelos órgãos de defesa do consumidor e pela própria Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ao longo dos últimos anos em inúmeras manchetes no noticiário.

Os avisos foram claros. Resta saber se os italianos que controlam a empresa no Brasil vão enxergar isso, cumprir com excelência o contrato de concessão e retomar a credibilidade que a companhia ostentava quando ainda era chamada oficialmente de Coelce.