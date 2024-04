Sarto deseja ao novo presidente da Enel mesmo destino da Enel Goiás, que foi vendida

Foto: Samuel Setubal JOSÉ Nunes, novo presidente da Enel Ceará, e o prefeito de Fortaleza, José Sarto, se encontraram em agenda de entrevistas na rádio O POVO CBN

O novo diretor-presidente da Enel Distribuição Ceará, José Nunes de Almeida Neto, teve seu primeiro encontro com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e recebeu "reprimenda" sobre os problemas na atuação da empresa de energia na Capital.

O executivo assumiu o comando da empresa no Estado no último dia 4 de abril. Com 44 anos de trajetória, inclusive com longa passagem pela então Coelce, permaneceu na empresa até a distribuidora de energia se tornar Enel.

José Nunes também esteve no comando da Enel Goiás até a decisão da matriz da empresa de se desfazer da operação. E, desde então, o executivo estava como diretor de Relações Institucionais da Enel Brasil.

Tanto Nunes quanto Sarto participaram de entrevistas na Rádio O POVO CBN e cruzaram nos corredores do Grupo O POVO durante o intervalo. Foi nesta oportunidade que Sarto desejou sorte ao executivo, mas deu uma cutucada: "Espero que o seu desempenho aqui seja como foi na Enel Goiás", dando a entender que seria melhor que a empresa vendesse sua operação para outro player, assim como ocorreu em Goiás.

Em resposta, Nunes disse que o resultado do trabalho seria ainda melhor e que quer encontro com o prefeito.

Sarto reclamou e José Nunes convidou para encontro, onde pretende mostrar planos da companhia para Estado e Município Crédito: Samuel Setubal

Após o encontro e troca de palavras com o presidente da Enel Ceará, o prefeito explicou ao O POVO o questionamento. "Eu dei uma palavra de reprimenda educada. Não podemos mais tolerar desculpas, procrastinações", aponta.

"Precisamos da parceria e da determinação da Enel para resolver mesmo (as situações de atrasos)".

Sarto elenca que por conta das demoras da Enel uma série de atrasos em entregas de obras ocorreram. "Demoramos na entrega da Sargento Hermínio, a Beira Mar de Todos. As entregas de escolas em tempo integral temos procrastinado porque as subestações não estão ligadas, estão sem energia".

Sarto destaca que até a chegada do período eleitoral - em que ficam restritas as atuações em entregas de obras como prefeito por conta da campanha - estão previstas diversas inaugurações, dentre as quais nove escolas de tempo integral, que custam R$ 17 milhões cada, além de dezenas de escolas areninhas e de inaugurações de trechos de urbanizações, que atualmente abrange mais de 850 ruas do Município.

Ainda em relação aos problemas da Enel Ceará, uma reunião será realizada em Brasília-DF, nesta terça-feira, 16, envolvendo o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e o líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Conforme adiantou a Coluna do jornalista Henrique Araújo nessa segunda-feira, 15, Guimarães defende que o Governo Federal intervenha na concessão de distribuição de energia no Ceará. "O Ministério de Minas e Energia precisa intervir aqui (no Ceará) ou para cancelar a concessão, não renovando, ou modelando".

José Nunes, novo presidente da Enel Ceará Crédito: Samuel Setubal

Vale lembrar que uma série de críticas ao serviço da Enel em São Paulo também motivou a abertura de um processo para investigar os apagões recentes. A iniciativa do MME atendeu a pedido do governador daquele estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A Enel São Paulo já foi multada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em R$ 165,8 milhões por um apagão que prejudicou 2,1 milhões de clientes e demorou uma semana para o serviço ser restabelecido.

No Ceará, a Enel é alvo de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), além da pressão do Conselho de Consumidores da Enel, que nos diversos setores contemplados existem cobranças.

O novo presidente da companhia no Ceará falou que entende do problema e que espera conseguir sentar para conversar com os gestores públicos de Fortaleza e Governo do Ceará.

Ainda como diretor da Enel Brasil, esteve na comitiva do novo CEO Antonio Scala, que esteve no Ceará em março para reunião com o governador, que foi desmarcada por problemas de saúde do chefe do Executivo.

"Eu entendo o incômodo dos representantes políticos do Estado, mas pretendo mostrar ao governador as nossas futuras ações. Temos tido muita proximidade com os órgãos de governo no que somos demandados, mas sabemos que há muita demanda ainda por parte do estado", afirma Nunes, destacando saber da realização da reunião em Brasília.

O currículo do novo presidente da Enel Ceará

José Nunes de Almeida Neto tem uma trajetória de 44 anos dedicados ao setor elétrico. Antes de assumir a presidência da Enel Ceará, estava na função de Diretor de Relações Institucionais da Enel Brasil.

Conforme a distribuidora, a mudança na direção da Enel Ceará está em linha com a estratégia do Grupo de reforçar ainda mais a sua atuação e investimentos no segmento de distribuição.

José Nunes é Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará. Iniciou sua carreira profissional como professor de Engenharia Elétrica na mesma instituição.

Ocupou diversas posições no segmento de distribuição de energia no estado do Ceará, entre elas Superintendente de Distribuição de Fortaleza e Diretor de Operação.

Antecessora de José Nunes, Márcia Sandra Roque, desempenhou a função de presidente da Enel Ceará por quase três anos. Ela segue no Grupo Enel, em outras funções.