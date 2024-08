Margem Equatorial no foco de pesquisa e exploração

Foto: Arquivo Petrobras Reservas são localizadas entre Rio Grande do Norte e Amapá

As reservas de petróleo e gás da Margem Equatorial (MEQ) continuam entre as principais fontes consideradas no Brasil para um futuro próximo, e projetos de apoio à exploração avançam no País. No Amapá, O Instituto Margem Equatorial (IMEQ), que será implantado pelo Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis (ISI-ER) - com sede no Rio Grande do Norte -, teve a pedra fundamental lançada na segunda-feira (26).

Rodrigo Mello, diretor do ISI-ER, explica que a nova entidade deve adotar um modelo de operação "multi institucional, agregando universidades, institutos de pesquisa, Institutos de Inovação do Senai e empresas que tenham interesse no investimento e no resultado voltados à sociedade, a partir da riqueza amazônica".

Simultaneamente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou o Programa Gás para Empregar Mais, no qual as reservas de gás natural existentes na Margem Equatorial são apontadas como uma das principais.

Localizada entre os litorais do Rio Grande do Norte e do Amapá, a Margem Equatorial é considerada a nova fronteira de exploração de petróleo e gás do País e tem, apenas da Petrobras, recursos tão robustos quanto os aplicados no Pré-Sal para os próximos três anos. A atenção motiva investimentos entre os estados do Nordeste e Norte e a atração de empregos de alta qualificação e salários elevados.

A produção classificada como modesta, atualmente, no relatório do Programa Gás Para Empregar Mais deve saltar para 20 milhões de metros cúbicos por dia (MMm³/dia) em 2040. O volume calculado a partir de dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é maior, por exemplo, do que o projetado para a Bacia de Campos (16 MMm³/dia) e da Bacia Sergipe-Alagoas (15 MMm³/dia) no período.

Hoje, apenas seis campos são explorados na Margem Equatorial, nas bacias de Ceará e Potiguar. Mas outros 305 estão em estudo para oferta permanente e outros 36 classificados como blocos exploratórios. A intenção é comprovar reservas abundantes como aconteceu no Suriname e na costa da África.

"Apesar do potencial para essas bacias da MEQ, é importante que se amplie o conhecimento geológico nessas bacias através da viabilização da perfuração dos poços exploratórios e disponibilização de novas áreas para licitação através da emissão de Manifestações Conjuntas ou AAAS (Avaliação Ambiental de Área Sedimentar)", indica o relatório sobre a viabilidade econômica, considerando os cuidados ambientais.

Leia mais Margem equatorial deve atrair salários de até R$ 40 mil para o Nordeste

Primeira perfuração exploratória na Margem Equatorial entre o RN e o CE é concluída

Petrobras busca área no CE para dar apoio à exploração da margem equatorial

Margem equatorial: sonda chega ao litoral do Ceará até dezembro

Exploração de margem equatorial no CE eleva expectativas de indústrias e Pecém

Margem Equatorial: Petrobras cumpre fase final de licenciamento ambiental no CE Sobre o assunto Margem equatorial deve atrair salários de até R$ 40 mil para o Nordeste

Primeira perfuração exploratória na Margem Equatorial entre o RN e o CE é concluída

Petrobras busca área no CE para dar apoio à exploração da margem equatorial

Margem equatorial: sonda chega ao litoral do Ceará até dezembro

Exploração de margem equatorial no CE eleva expectativas de indústrias e Pecém

Margem Equatorial: Petrobras cumpre fase final de licenciamento ambiental no CE

70%

das unidades do Beach Class Cumbuco já foram vendidas. O empreendimento da Moura Dubeux mira na modalidade moradia flexível e tem valor geral de vendas calculado em R$ 200 milhões. Eduarda Dubeux, diretora Comercial, de Marketing e CX da empresa, comemora a marca e diz que o Ceará tem se tornado um mercado simpático ao tipo de imóvel.

Além do Beach Class Cumbuco, a incorporadora já lançou cinco empreendimentos nesse segmento no Estado: Beach Class Fortaleza, Unique, Meireles, Porto das Dunas e Iracema. Todos somam 1.807 unidades em lançamento ou em construção na praça. Mas, hoje, existem apenas 416 unidades ainda à venda.

Couro

A cearense Couro Fino elevou a produção para 70 mil peças mensais desde que deu início à expansão para o Norte do País. O investimento total soma R$ 2 milhões nas unidades de Belém (PA) e ainda uma no Eusébio (CE), mas o faturamento das lojas também saltou 27%. Prestes a completar 27 anos de operação, a empresa tem 10 lojas próprias e emprega 200 pessoas. Fred Soares, CEO da marca, projeta ainda um crescimento de 20,92% para o segundo semestre.

Cavalos

O Haras Integral, da empresa cearense de nutrição animal Integral Mix, alcançou R$ 6 milhões no 5º Leilão Criação&Paixão. Cavalos das raças Napoleon Sus Absolut Wild QR, Harlenes Top Cody, Apollo VM Riça Eternaly RRV, entre outros, compuseram os lotes. Cada animal arrematado teve uma média de R$ 201.600. Marcos Lima, diretor da empresa, comemorou e disse planejar mais uma edição para 2025.

CRCCE e a Reforma Tributária

"O uso novas tecnologias na Reforma Tributária deve priorizar a eliminação de redundâncias, multas e aumentar a segurança de dados", disse Felipe Guerra, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, que participa hoje, 28, de audiência pública no Senado sobre Tecnologia e Inovação na

Reforma Tributária.