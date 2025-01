Quixeramobim debate oportunidades com ferrovia

Foto: AURÉLIO ALVES Operação comissionada já em 2025 deve acelerar impactos da Transnordestina

O mais adiantado município cearense quando o assunto é o impacto positivo gerado pela ferrovia Transnordestina, Quixeramobim vai sediar um evento na próxima quinta-feira, 16, para debater o potencial do terminal multimodal projetado para a Cidade e que deve ser alvo de investimentos superiores a R$ 600 milhões.

"Vamos promover um grande encontro com os prefeitos do Codessul (Consórcio de Desenvolvimento da Região Sertão Central Sul) e demais municípios do Sertão Central cearense", conta Afrânio Feitosa, secretário de Desenvolvimento Econômico de Quixeramobim.

Ele conta que o CEO da Value Global, Ricardo Azevedo, estará pela primeira vez em Quixeramobim. A empresa é a responsável pelo projeto que reúne empresas para formação de um terminal multimodal com pretensões de porto seco na cidade. A projeção é de 1,3 mil empregos gerados a partir da instalação da infraestrutura logística.

Leia mais Desenvolvimento com a Transnordestina: potencial chega a 6 novos empregos a cada vaga gerada no NE

Transnordestina se projeta como a espinha dorsal da economia do Nordeste Sobre o assunto Desenvolvimento com a Transnordestina: potencial chega a 6 novos empregos a cada vaga gerada no NE

Transnordestina se projeta como a espinha dorsal da economia do Nordeste

Domingos Filho, recém-nomeado secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, e Alexandre Cialdini, titular da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará, são os nomes confirmados do governo cearense, conta Afrânio. O evento acontecerá na Av. Joaquim Fernandes, 661, Centro de Quixeramobim, às 14h.

A operação comissionada da Transnordestina, prevista pela TLSA já para 2025, desperta uma série de interesses e a articulação de empresários e governos municipais e estadual mira potencializar o impacto econômico e social prometido por uma das maiores obras de infraestrutura já projetadas para o Nordeste.

Leia mais Os desafios de Max Quintino no comando do Pecém

Alta tecnologia para super prédios

Quixadá de fora do Combustível do Futuro Sobre o assunto Os desafios de Max Quintino no comando do Pecém

Alta tecnologia para super prédios

Quixadá de fora do Combustível do Futuro

Eólica offshore

A sanção da Lei do offshore, que estabelece o marco legal para as eólicas instaladas no litoral, deve acelerar decisões de investimentos e estimular o desenvolvimento do setor, ressalta Rodrigo Mello, diretor do Senai-RN e do Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis (ISI-ER). "Nós temos condições conhecidas, já comprovadas em estudos técnicos no país, para acelerar a tomada de decisões e concretizar potenciais investimentos", ressalta. O ISI-ER lidera a instalação da primeira torre piloto de eólica offshore do Brasil. A nova modalidade de geração tem no Ceará o litoral mais cobiçado pelos investidores no Nordeste.

Meta

Nota da Meta à Advocacia Geral da União tenciona a relação da empresa com a justiça brasileira. Da mesma forma de qualquer outra empresa estrangeira, a dona de Facebook, Instagram e WhatsApp precisa seguir as leis, sejam trabalhistas sejam de conduta social, ao preço de ser banida do País. Uma audiência pública vai tratar do tema agora.

América

A unidade Ceará da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham) recebe Eduardo Freire, CEO da FWK Global, na próxima quinta-feira, 16. Parcerias e negócios de alto valor serão a pauta da primeira reunião da entidade em 2025. Hoje, a Amcham tem 16 escritórios em 13 estados diferentes. No Ceará está presente há 10 anos.

2,5

bilhões de reais é a projeção de crédito intermediado pela cearense Reali Negócios para 2025. O montante representa uma expansão de 35% sobre R$ 1,8 bilhões registrados em 2024. No ano passado, a Reali Negócios expandiu a atuação para os mercados da região Sudeste e finalizou o ano passado nas cinco regiões do Brasil.

300

novos membros é a meta da Business Network International (BNI) Ceará para 2025. O número representa o dobro dos atuais componentes do grupo que forma uma rede de networking profissional presente em mais de 70 países. Em 2024, a BNI Ceará gerou R$ 13 milhões em negócios.