Mineração: quatro setores pagam 90% dos royalties no Ceará

Foto: Armando O Lima/O POVO Ceará é alvo de exploração de rochas usadas na construção civil em vários locais do mundo

O ano de 2024 foi responsável por um crescimento de 27,6% no pagamento da Compensação Financeira pela Exploração Mineral - mais conhecida como royalties da mineração - no Ceará. O montante pago pelas empresas responsáveis por extrair riquezas do solo cearense a municípios e Estado saltou de R$ 13,93 milhões para 17,78 milhões e demonstrou o domínio de quatro setores em particular.

Empresas mineradoras de quartzito (28,43%), calcário (21,59%), granito (20,27%) e água mineral (18,20%) foram responsáveis a 88,49% do total de royalties repassados no Estado ao longo do último ano, segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM).

As atividades industriais e de exportação explicam o peso dessa mineração na compensação financeira. Não é de hoje que o Ceará é apontado internacionalmente como local de materiais raros para a construção, em especial quartzitos e granitos, cuja originalidade é cobiçada por empresas localizadas na Europa, nos Estados Unidos e na China.

Esse material tem crescido na balança comercial do Estado, sendo enviado a esses países para o beneficiamento dos blocos ou levado ao Espírito Santo, onde há as maiores empresas do setor.

Já o calcário é matéria prima de cal e cimento. E o Ceará tem as maiores cimenteiras com plantas ativas. Já o setor de água mineral, cujo produto final envolve mineração, também conta com grandes empresas localizadas em municípios cearenses.

Maiores pagadores de royalties de mineração em 2024

Quartzito: R$ 5,05 milhões Calcário: R$ 3,83 milhões Granito: R$ 3,60 milhões Água mineral: R$ 3,23 milhões Areia: R$ 423,33 mil Gnaisse: R$ 345,75 mil Dacito: R$ 285,42 mil Minério de magnésio: R$ 272,57 mil Argila: R$ 254,64 mil Traquito: R$ 207,94 mil

No total, são 96, das 184 cidades cearenses, com exploração mineral inscrita na ANM. Com royalties acima de R$ 1 milhão em 2024 estão Uruoca (R$ 3,83 milhões), Horizonte (R$ 1,78 milhão), Caucaia (R$ 1,76 milhão) e Sobral (R$ 1,14 milhão).

Dez cidades mais beneficiadas por royalties da mineração:

Uruoca: R$ 3,83 milhões Horizonte: R$ 1,78 Caucaia: R$ 1,76 Sobral: R$ 1,14 Quixeré: R$ 889,13 Itaitinga: R$ 853,19 Forquilha: R$ 640,80 Fortaleza: R$ 573,63 Acarape: R$ 568,82 Morrinhos: R$ 461,50



Em 2025, a mineração caminha para atingir um novo crescimento. Até 10 de março, última atualização dos dados pela ANM, tinham sido pagos R$ 4,08 milhões em royalties no Ceará. O montante já representa 22,94% do total pago no último ano.

