Demanda do hidrogênio verde exige práticas ágeis do setor elétrico

Foto: Beth Santos/Secretaria-Geral da PR FALTA de infraestrutura de transmissão é um gargalo para o setor de energia

Sem rede de transmissão de energia capaz de atender a demanda das usinas de hidrogênio verde, o Brasil pode perder o pioneirismo reconhecido internacionalmente e ver os investidores levarem os empreendimentos para outros países. A solução é tomar medidas rápidas e eficientes, como aponta Donato Filho, diretor geral da consultoria Volt Robotics.

"Para viabilizar esses projetos da economia verde é preciso rever esses processos que temos hoje em dia", diz à esta coluna, apontando a lentidão no trâmite para conexão de uma nova usina de grande consumo de energia elétrica.

Ele sugere modelos de leilões mais ágeis, regionais ou mesmo a aplicação de tecnologias nas redes de transmissão que possam potencializar a distribuição de energia em horários determinados, facilitando o fornecimento para as usinas.

"Nesses projetos relacionados à economia verde, que tem uma janela de tempo curta, prioritária, a gente precisa colocar uma agilidade nesse processo para viabilizar as obras num prazo mais curto", reforça.

Ao classificar o cenário como "preocupante", Donato Filho alerta sobre a fuga de investimentos para ambientes de negócios mais capazes de atender as demandas e estende a atenção para os projetos de data centers.

Outra sugestão dada pelo especialista é a de o Operador Nacional do Sistema e as administradoras das redes promoverem mais transparência nos dados. O objetivo, aponta, é ter informações precisas sobre a energia que passa nas linhas de transmissão em intervalos curtos de 15 minutos para que as ferramentas capazes de potencializar a distribuição sejam devidamente aplicadas.

Mais uma vez o ONS, a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Ministério de Minas e Energia são alertados sobre a deflagração de uma crise no setor. A inércia desses órgãos pode representar a frustração do Brasil na transição energética com o agravo de castigar ainda mais o Nordeste, que tem no hidrogênio verde a principal aposta de reduzir as desigualdades socioeconômicas históricas.

