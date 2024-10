Curtailment: CE entre os mais afetados por cortes de geração de energia

Foto: FÁBIO LIMA Os parques eólicos são os mais afetados pelos cortes de geração de energia

O Ceará, juntamente com o Rio Grande do Norte e a Bahia, são os estados mais afetados pela chamada curtailment. O termo em inglês descreve as interrupções na geração de energia por falta de capacidade do Sistema Interligado Nacional (SIN) de escoar a produção de parques eólicos.

A metodologia adotada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) busca evitar sobrecargas que derrubem a distribuição e gerem apagões. Mas descortina a necessidade de uma maior infraestrutura de transmissão no Nordeste, onde a transferência de energia para Sudeste, Centro-Oeste e Norte tem ficado mais frequente.

Um estudo da plataforma de inteligência de mercado ePowerBay com base nos dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) indica que o impacto chega a mais de 240 mil megawatts/hora em um dos estados. André Felber, cofundador da empresa, acrescentou em postagem nas redes sociais que os cortes por confiabilidade representam 66% do total feito pelo ONS no País em setembro.

Os cortes de geração foram alvo de críticas do governador Elmano de Freitas (PT) sobre a Aneel durante a Proenergia 2024, em setembro. Naquele mês, apenas de energia eólica, a Abeeólica calculavam perdas de R$ 700 milhões entre agosto de 2023 a igual mês de 2024.

Em resposta à pressão por mais infraestrutura de transmissão, o ONS informou ontem, 22, da entrada em operação de uma subestação e três novas linhas. Todas localizadas no Ceará.

Tratam-se da subestação (SE) 500/230 kV Pacatuba e as linhas de transmissão (LTs) Pecém II/Pacatuba C, Fortaleza II/Pacatuba C e Pacatuba/Jaguaruana II C.

"A ampliação das linhas de transmissão está em linha com a estratégia de aumentar a transferência de energia do Nordeste, maior produtor de energia limpa do País, para os demais subsistemas, em particular para o centro de carga que é o Sudeste", admite Marcio Rea, diretor-geral do ONS.

É mais do que importante este reconhecimento exatamente no momento que os estados nordestinos se projetam como futuros grandes produtores de hidrogênio verde e, é unânime entre especialistas e indústria, devem necessitar de uma rede de transmissão muito mais robusta que a atual.

Investimento cujos passos de edital precisam ser lançados agora, antes da criação da demanda, sob pena de perder o protagonismo internacional e permanecer a reboque da tecnologia e tendências estrangeiras.

Mobilidade

O aplicativo de mobilidade 99 trouxe para Fortaleza e mais cinco cidades o programa Rota99. A investida mira fidelizar mais motoristas por aplicativos a partir de vantagens como descontos no abastecimento e poder definir o destino no dia a dia.

108,5

milhões de reais foram alcançados pela Terra Brasilis Urbanismo em um único dia de venda do Thai. O empreendimento localizado no Eusébio teve 522 lotes vendidos apenas no último sábado, 19, o que somou 83,4% do valor geral de vendas total, de R$ 130 milhões.

50

por cento é o incremento que as soluções da MyBlue podem gerar no caixa dos condomínios. A empresa vai apresentar sua plataforma no Expomarket Condomínios, entre 25 e 26 de outubro. O evento acontece no Shopping RioMar, com palestras e rodadas de negócios gratuitas, com inscrição no Sympla.

10

novas operações são preparadas pelo RioMar Kennedy até o fim deste ano. Os destaques são Mundo Verdes, Koren Space, Love Make MPTRAN e a Noélia Doces e Salgados, com inauguração prevista ainda para outubro em um espaço de 120 m².

43

por cento dos brasileiros das classes C, D e E passaram a comprar mais itens esportivos, segundo pesquisa realizada pela PwC Brasil e o Instituto Locomotiva. Nos próximos 12 meses, 64% deles disseram que devem comprar mais "com certeza" e "provavelmente", inclusive.