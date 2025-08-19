Aeroporto de Fortaleza elimina diesel e querosene em operações no solo

Foto: Arquivo Engie ENGIE inicia operação de energia renovável no Aeroporto de Fortaleza, com potencial para eliminar 6 mil toneladas de CO₂ por ano

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, passou a usar energia renovável nas operações em solo e eliminou o uso de diesel e querosene de avião. A iniciativa mira a redução de 6 mil toneladas de carbono, disse a Fraport, administradora do terminal, em primeira mão à esta coluna.

Na prática, detalha a empresa, há uma expectativa de redução de custos operacionais pelas companhias aéreas, uma vez que "substitui equipamentos movidos a diesel ou querosene, como o GPU (Ground Power Unit), por uma alternativa 100% elétrica, proporcionando uma redução do consumo de querosene de aviação". Oito pontes de embarque tiveram a mudança.

A adequação e operação dos equipamentos ficará a cargo da Engie. A empresa do setor de energia tem se especializado nas atividades aeroportuárias e assume essa função em Fortaleza e também em Porto Alegre, onde a Fraport administra outro aeroporto. No terminal de Brasília, no qual já atua no mesmo serviço há cinco anos, a Engie calcula uma redução de aproximadamente 17 mil toneladas nas emissões de carbono.

Mas os custos iniciais não devem ser menores. "A Fraport Brasil não fez investimentos (apenas ajustes pontuais, como de sinalização). Eles são feitos pela Engie. Atualmente, o gasto com energia elétrica é de cerca de R$ 11 milhões ao ano. Com o início da operação, o gasto deve aumentar cerca de R$ 2 milhões, totalizando R$ 13 milhões ao ano. Esse valor é repassado para a Engie, que fica responsável pelo pagamento", diz a empresa sobre a dinâmica da parceria.

Os gigawatts de energia consumidos pelo Aeroporto de Fortaleza são comprados no Mercado Livre de Energia e Andreaa Pal, CEO da Fraport Brasil, conta que, mesmo com o aumento, a decisão de adotar energia limpa se sobressaiu pela importância da sustentabilidade para a empresa.

Foto: Arquivo Fracht Log Fracht Log prepara entrega de terminal de cargas frias do Ceará

A Fracht Log marcou para o dia 9 de setembro a conclusão do que classifica como o "mais moderno terminal de cargas frias do Ceará". O empreendimento - "um inédito terminal multimodal de cargas com soluções logísticas para cargas frias, inclusive com monitoramento remoto em tempo real da temperatura das cargas" - foi construído no Complexo do Pecém e tem capacidade para armazenar até 60 mil toneladas/ano de cargas resfriadas ou congeladas. "Ao todo, o equipamento poderá abrigar até 174 mil toneladas/ano de cargas resfriadas, congeladas e secas", projeta a empresa.

1 ano de Quintal

O North Shopping Fortaleza comemorou no último fim de semana o primeiro ano do Quintal do Nortão. Os motivos? Os números alcançados. Ao todo, foram mais de 150 eventos realizados, um público superior a 800 mil pessoas e uma receita de R$ 7,5 milhões, segundo o shopping destacou. Iniciativa faz parte do grupo, que replicou o modelo de sucesso observado em outro empreendimento, o North Shopping Jóquei.

Jordana Vidal, gerente de marketing do North Shopping, destaca a iniciativa que reforça o Nortão como um "destino de lazer completo". "Celebrar esse primeiro ano é motivo de orgulho para todos nós", ressalta. O espaço conta com 2 mil metros quadrados e foi palco de feiras gastronômicas e shows, entre outras atrações.

600

mil reais foi o investimento do Grupo Espaço Belíssima na 5ª unidade. Localizada no Cocó, o novo espaço possui 400 m² e deve ampliar em 30% a capacidade de atendimento da rede, que realiza em média 5 mil atendimentos ao mês. Daniela Braga, fundadora da empresa, diz ainda que novas inaugurações são planejadas

2,22

mil atendimentos médicos foram feitos pela Afya Educação Médica em Fortaleza na primeira metade de 2025. Com 18 especialidades médicas, o atendimento é feito pelos alunos de pós-graduação, às sextas e sábados gratuitamente. Informações sobre os agendamentos no www.afaya.com.br.