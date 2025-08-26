Cearenses têm a 2ª maior economia com a tarifa social do País

Foto: FERNANDA BARROS Mudança na Tarifa Social ampliou benefícios para consumidores de baixa renda

A medida provisória que ampliou o alcance da Tarifa Social de Energia Elétrica, em vigor desde 5 de julho deste ano, representa uma economia média de R$ 426 milhões por ano que os beneficiados pela medida no Estado do Ceará deixarão de gastar. É o segundo maior valor do País - atrás apenas dos usuários da Bahia (R$ 580 milhões/ano). Os números fazem parte da análise feita pela Volt Robotics obtida em primeira mão por esta coluna.

O estudo usou como base os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), considerando a tarifa aplicada por cada distribuidora - no caso cearense, a da Enel Ceará -, dados do Cadastro Único e informações de consumo de até 120 quilowatts-hora (kWh) por mês. O foco foi a lei que estendeu a gratuidade da conta de luz aos consumidores de baixa renda que não atingem 80 kilowatts/hora (kwh) por mês na conta luz.

Na análise, a Volt aponta ainda que a redução média dos beneficiários da Tarifa Social no Ceará chega a 46% no ano, em um recorte que vai de 2% (Rio Grande do Sul) a 56% (Bahia). Comparado ao consumidor convencional de energia elétrica, o consumidor de baixa renda terá uma conta 60% menor no País.

Com a mudança promovida pela MP, o consumo médio dos beneficiários que somava 3,5 mil megawatts (MW) - equivalente a 5,5% de todo o consumo de energia elétrica no Brasil - não se altera. Mas o percentual com direito a gratuidade chega a 1,8 mil MWmédios - equivalente a 2,8% do consumo nacional.

A análise da Volts reconhece os ganhos sociais, mas também faz um alerta: "Os valores indicam, ao mesmo tempo, o tamanho do benefício concedido aos consumidores baixa renda e o volume de recursos a ser custeado pelos demais consumidores de energia para viabilizar a gratuidade à faixa de consumo até 80 kWh/mês".

O impacto estimado a partir da aplicação dos subsídios é de R$ 6,8 bilhões por ano - a serem rateados pelos outros tipos de usuários (residencial, industrial e rural), o que faz o "recurso anual para subsídios à baixa renda passa a ser R$ 13,5 bilhões, 101,4% superior aos R$ 6,7 bilhões previstos na Consulta Pública da Aneel".

No caso específico do Ceará, os dados demonstram que haverá um aumento da ordem de R$ 85 milhões ao ano no arrecadado juntamente aos demais consumidores, mas que o recebido pelos beneficiários da Tarifa Social (R$ 426 milhões/ano), o qual tem 95% vindo da Conta de Desenvolvimento Energético, sobrepõe as perdas. Na prática, aponta a Volts, a diferença representa uma injeção de R$ 341 milhões na economia local.

Fortaleza ganha mais uma academia 24h

O Grupo Top Up vai abrir a 6ª academia 24h em Fortaleza. A unidade localizada no Edson Queiroz foi alvo de R$ 4 milhões de investimento e corresponde ao plano de expansão da rede que tem "Fortaleza como referência", segundo Apollo Barros, CEO do Grupo, afirmou à esta coluna.

A nova academia tem 1,1 mil metros quadrados e está preparada para receber 4 mil alunos no uso de 150 equipamentos de ponta. A unidade tem inauguração prevista para a segunda metade de setembro e será a 11ª da Top Up no Ceará.

Camarão

Morada Nova recebe o IV Seminário de Biossegurança das Cadeias Produtivas Aquícola e Pesqueira, entre hoje, 27, e amanhã, 28. Empreendedorismo, produtividade e a participação das mulheres na cadeia produtiva do camarão estão em pauta no evento. A região é responsável por 30% da produção cearense do crustáceo - estimada em 110 mil toneladas por ano - e terá o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) do Município como palco dos debates.

"Aqui na região, somamos uns 3.200 hectares. Incluindo Morada Nova, Banabuiú, São João do Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, Flores, Russas. A produtividade média é de 3.000 kg por hectare em cada ciclo e nós fazemos 3,5 ciclos por ano (cultivos de 105 dias)", detalha o professor Italo Rocha, do IFCE de Morada Nova.

200

mil reais de investimento pelo Grupo NBS trouxe a operação da Blaus Sorvetes para Fortaleza. A marca é conhecida pelo uso dos sabores amazônicos na produção de sorvetes artesanais com uso de insumos naturais. Essa é a aposta de José Ribeiro Júnior, sócio-diretor do Grupo NBS, que disse "não haver nada parecido" ao negócio em Fortaleza.

300

mil pessoas se hospedam em Canoa Quebrada em agosto e impulsionam o setores relacionados ao turismo na praia cearense. O número foi calculado pela Associação dos Empreendedores, que realizou até o último fim de semana o festival Agosto pro Mar. O festival, destaca Gabriela Crippa, presidente da entidade, trouxe visibilidade ao destino a partir de mais turistas.