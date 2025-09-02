Ceará negocia com cinco mega projetos de data center, revela ZPE do Ceará

Foto: Hiane Braun/Governo do Ceará Fábio Feijó, presidente da ZPE do Ceará

Mais cinco mega projetos de data center, além do já anunciado pela Casa dos Ventos, têm o Ceará como alvo de investimentos. É o que informou com exclusividade à esta coluna Fábio Feijó, presidente da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará. A área administrada por ele deve abrigar os empreendimentos e planeja tornar o Pecém o novo polo de tecnologia do Brasil.

Ainda com as tratativas sob sigilo contratual, Feijó pôde revelar apenas que são projetos tão robustos quanto o da Casa dos Ventos - em recursos bilionários a serem aplicados e em demanda de energia - e todos liderados por empresas estrangeiras.

O interesse, diz, foi maior após a publicação da medida provisória (MP) 1307/25, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em visita ao Ceará e que regulamentou a instalação de data centers em ZPEs no Brasil.

"Como são projetos que demandam muita energia, são eletrointensivos, a MP obriga que os investidores construam parques eólicos e solares para o consumo dos data centers na ZPE", destaca Feijó sobre um dos pontos mais visados quando o assunto são data centers no Nordeste.

Mas os investidores devem aplicar ainda mais recursos focados no Pecém, segundo ele. A ideia é de que os centros de dados sejam conectados por cabos de fibra óptica subterrâneos, que devem promover a conectividade com os usuários finais e outras bases das big techs - tudo de exclusiva competência das empresas.

Leia mais Fortaleza é o 4º maior mercado de data centers do Brasil Sobre o assunto Fortaleza é o 4º maior mercado de data centers do Brasil

Feijó dá como exemplos a Malásia e a Irlanda, que empregaram estratégias semelhantes para se tornarem polos de tecnologia regionais em seus continentes, atraindo toda uma cadeia produtiva relacionada aos data centers. Este é o interesse para gerar emprego de alta qualificação e renda elevada.

"Quem virá? Os provedores de internet, desenvolvedores de inteligência artificial, serviços de streaming… ou seja, as big techs", exemplifica, acrescentando que o projeto do Pecém para os data centers mira o médio e longo prazo e segue ações coordenadas com outras frentes.

Nesta estratégia, cita o presidente da ZPE do Ceará, estão a formação de mão de obra especializada pelas universidades e Institutos Federais de Tecnologia locais, como a chegada do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) com cursos de engenharia de energias renováveis e engenharia de tecnologia da informação.

"Isso dialoga com a estratégia de desenvolvimento econômico do Ceará. Os engenheiros formados aqui não vão buscar empregos em outros lugares porque vão ter onde trabalhar aqui", arremata.

Leia mais Não vai faltar água para data center e H2V no Pecém

Plano do governo ameaça posição de Fortaleza como hub de cabos submarinos

ZPE do Ceará vai eleger empresas prioritárias para atração Sobre o assunto Não vai faltar água para data center e H2V no Pecém

Plano do governo ameaça posição de Fortaleza como hub de cabos submarinos

ZPE do Ceará vai eleger empresas prioritárias para atração

Construção 1

A Mota Machado contabiliza a contratação de 200 operários para o seu novo empreendimento, o Signa Meireles. O edifício residencial de torre única de 42 pavimentos e apartamentos de até 101 m² tem valor geral de vendas de R$ 176 milhões. A geração de mão de obra é um dos reflexos da construção civil, que vem batendo recordes no Ceará.

Construção 2

A Victa confirma o bom momento do setor no Estado. A empresa lançou o Vitória Iris, o qual faz parte do Parque Vitória. O condomínio fechado reúne 26 torres de quatro andares e 520 unidades residenciais. O primeiro lançamento tem valor geral de vendas de R$ 110 milhões e outros dois devem ser lançados nos "próximos meses".

Veículos

O Toyota Corolla é o automóvel usado mais procurado no estado do Ceará na OLX, no primeiro semestre de 2025. O veículo foi motivo de 5,9% das buscas no segmento, seguido por Toyota Hyllux (5,8%), Volkswagen Gol (4,6%), Fiat Palio, com 3,7%, Chevrolet Onix, com 2,9%, Fiat Uno, com 2,7%, Honda Civic, com 2,5%.

20

milhões de reais é o investimento da cearense Matercol para fortalecer a atuação no mercado de equipamentos de proteção individual (EPIs). Recurso aplicado na ampliação da estrutura física, modernização de processos e implementação de soluções tecnológicas próprias, segundo destaca Gustavo Torres, CEO da empresa.