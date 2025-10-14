Data centers sondam BNB para financiar investimentos

Foto: FÁBIO LIMA Eliane Brasil, superintendente do BNB no Ceará

O Banco do Nordeste começou a receber sondagens de investidores que pretendem instalar data centers no Nordeste. No Ceará, três empreendimentos do tipo buscaram a instituição de olho nas linhas de financiamento ofertadas, como revelou Eliane Brasil, superintendente do BNB no Estado, a esta coluna.

Um deles tem interesse na Praia do Futuro, em Fortaleza. O bairro é conhecido internacionalmente por ser o segundo ponto no mundo com maior concentração de cabos submarinos de fibra óptica conectados - 17 ao todo - e abriga oito, dos 12 centros de dados instalados no Ceará.

Já os outros dois mencionados por Eliane têm interesse de se instalar no Pecém, especificamente na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará. A área tem se projetado como competitiva para o tipo de negócio após a publicação pelo governo federal de uma regulamentação para o setor - o Redata - que permite a instalação em ZPEs, além de contar com infraestrutura industrial propícia aos empreendimentos - especialmente a oferta de energia.

É na ZPE do Ceará que o conhecido data center do Tik Tok, viabilizado via Casa dos Ventos, vai ser construído. O aporte chega a R$ 50 bilhões, apenas na primeira fase. Todo o recurso projetado pela Cipp SA, administradora do Complexo do Pecém, soma R$ 300 bilhões a partir de sete data centers com os quais negocia, hoje.

Mas os contatos feitos com o BNB ainda não chegaram ao ponto de mencionar valores, segundo a superintendente do banco no Ceará. "Ainda é sondagem. Não é uma carta consulta ainda. Temos tido muitas conversas", afirmou.

Juntamente com Aldemir Freire, diretor de Planejamento da instituição, ela observou que o interesse do Banco do Nordeste é compor os aportes para viabilizar a instalação dos projetos. Freire fala também de sondagens em outros estados nordestinos pelos data centers.

Ele acrescenta que, hoje, pela maturidade do negócio e o perfil de consumo intensivo de energia, os data centers rivalizam com os projetos de hidrogênio verde como os de maior aporte em estudo na Região.

No caso específico do Ceará, Eliane conta que os investidores estão, simultaneamente às conversas com o Banco do Nordeste, olhando terrenos e condições estruturais das áreas mais propícias do Estado. Mas não titubeia ao ser perguntada se o Ceará pode sair na frente: "Dá sim. Nós temos condições para isso, somos um hub de cabos submarinos.

milhões de reais em valor geral de vendas (VGV) é a projeção de lançamentos feitos pela Construtora Mendonça Aguiar em 2025. O ano promete ser de mais recordes na construção civil cearense. Período no qual a empresa teve o Evolute 1200 entregue em fevereiro, com VGV de R$ 135 milhões, e terá o Trend Living pronto até o fim do ano, com VGV de R$ 98 milhões. E para 2026 programa o início da obra do BM 900 - novo condomínio na Beira-Mar de Fortaleza, com VGV estimado em R$ 580 milhões.

mil empresas a mais devem ser atendidas pelo Grupo AG Capital, que inaugura o primeiro escritório em Fortaleza no dia 24. A empresa atua em tecnologia e inteligência tributária para negócios. Nisso, já otimizou R$ 9 milhões em impostos pagos. "Chegar a Fortaleza é fortalecer nossa presença no Nordeste", destaca Arnaldo Glavam Jr, CEO do Grupo.

milhões de reais já foram movimentados pela BNI Ceará. A rede de networking empresarial, agora, fará almoços para promover os contatos entre empresários, mirando ampliar o montante de negócios. O primeiro acontece amanhã, 16, no Coco Bambu Dom Pastel.