BNB pronto para desembolsar mais de R$ 1 bi no Ceará já no início de 2026

Jornalista, repórter especial do O POVO, tem mais de dez anos de experiência em jornalismo econômico
O Banco do Nordeste espera a virada para 2026 para dar seguimento a mais de R$ 1 bilhão em novos contratos de financiamento apenas no Ceará, segundo revelou a esta coluna Eliane Brasil, superintendente do BNB no Estado. A demanda, destaca, é reflexo do aquecimento da economia local e da forma omo a instituição vem aplicando os recursos.
"Projeto não está faltando, pelo menos no Ceará. Eu já começo o ano com contratos que estão esperando. Devo ter entre R$ 1 bilhão e R$ 1,3 bilhão, só esperando para a gente contratar porque eu não tenho mais dinheiro em 2025", afirmou.
No ano que acaba hoje, ela diz ter nos negócios tradicionais o maior volume de recursos destinados e cita comércio e serviços são os principais alvos, além do crescimento acentuado do agronegócio. "Conseguimos mais uma vez superar o ano passado (2024). Já estamos com R$ 10,5 bilhões de aplicações esse ano contra R$ 10,3 bilhões do ano passado e devemos chegar a R$ 11,1 bilhões", comentou.
Entre os programas de microcrédito orientado - especialidade do BNB -, Eliane calcula R$ 3,8 bilhões desembolsados no âmbito do Crediamigo, enquanto o Agroamigo deve movimentar entre R$ 1,25 bilhão, o que configura "uma constância" de crescimento nas operações. Expansão observada em todos os aspectos, especialmente no Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).
A superintendente do BNB no Ceará recorda que o orçamento para este ano era de R$ 4,6 bilhões e a instituição chega a dezembro com R$ 6 bilhões desembolsados via FNE, do qual só R$ 1 bilhão foi destinado à micro e pequenas empresas, "com tranquilidade". Movimento que se reflete, diz, nos números de toda a instituição.
"Vamos fazer R$ 71 bilhões com certeza, em 2025 (por todo o Banco do Nordeste). Então, os R$ 100 bilhões estão mais perto. Como vamos fazer isso? Ampliando a nossa carteira. A gente tem uma carteira de crédito comercial que não era tão pujante, mas agora o banco realmente deu um salto. A gente está avançando no mercado, né, bancário como uma hipótese de financiamento de curto prazo muito forte", destacou.
Os reembolsos de financiamentos feitos entre 2022 e 2023, que começam a chegar com mais força ao caixa do BNB, e as novas fontes captadas ao longo dos dois últimos anos ancoram a confiança de Eliane para seguir em 2026 quebrando novos recordes.
acessos de banda larga fixa foram contabilizados no Ceará em outubro. O número sinaliza que o Estado pode ter o primeiro recuo para o tipo de conexão desde o 4º trimestre de 2023, pelo menos, segundo os dados apurados pela consultoria Teleco. A baixa começou a ser observada apenas no 3º trimestre de 2025, quando o número saiu de 1.883 (2T25) para 1.781, e os dados de novembro e dezembro, ainda não divulgados pela Anatel, serão definidores para este mercado.
de reais foram repassados a 79 municípios cearenses afetados pela atividade mineradora entre janeiro e novembro de 2025. O último repasse, feito na segunda quinzena de dezembro, somou R$ 828,66 mil. Ao todo, segundo os dados apurados pela Agência Nacional de Mineração, 21 substâncias são extraídas no Estado, com destaque para água mineral, areia, argila, granito, pedra São Tomé e minério de ferro.
A todos que acompanham esta coluna, espero que a noite de hoje não seja apenas mais uma na vida. Desejo que a virada para 2026 abra portas para um período de muita prosperidade, paz e saúde. Feliz 2026!
