Cinturão Digital à disposição dos data centers do Pecém

Foto: FERNANDA BARROS ZPE do Ceará deve abrigar os data centers que miram o Ceará

A infraestrutura de fibra óptica do Cinturão Digital instalada entre a Praia do Futuro e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) deve ser mais um ponto a favor dos planos cearenses de captação de data centers. A conexão é essencial para o funcionamento dos equipamentos e faz parte dos focos da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), administradora do Cinturão, para 2026.

Sem conexão com os 17 cabos submarinos de fibra óptica ancorados em Fortaleza, a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará precisa de canais para acessar as informações guardadas em bancos de dados no exterior, além de conectar os data centers aos usuários brasileiros. Como esta coluna adiantou no ano passado ao entrevistar o diretor comercial do Cipp, André Magalhães, a construção desta estrutura fica a cargo de cada empreendimento.

No entanto, Hugo Figueirêdo, ex-presidente do Cipp e atual presidente da Etice, assegura que há fibras suficientes entre Fortaleza e Pecém para o uso dos investidores. "A gente já tem a conexão entre a Praia do Futuro e o Pecém feita. Temos pelo menos duas rotas e vamos colocar à disposição", afirmou em entrevista a esta coluna.

Leia mais Investimentos em data center no Pecém superam os R$ 300 bilhões Sobre o assunto Investimentos em data center no Pecém superam os R$ 300 bilhões

Ele ressalta as duas "rotas" por saber da necessidade dos data centers por duplicidade nos canais de informação, assegurando que haja opções de transferência de dados no caso de algum problema. Prontas, a contratação das fibras seria uma questão de modelo de contrato.

Hoje, o Cinturão Digital conta com 12 pares de fibra óptica, dos quais sete estão "apagados". O objetivo da Etice é promover um novo leilão para o uso desses canais na segunda metade de 2026 e uma das opções é justamente conceder o uso exclusivo de parte dessa infraestrutura aos data centers da ZPE do Ceará. O modelo, no entanto, aguarda a conclusão de um estudo conduzido em parceria com instituições internacionais.

Leia mais TikTok planeja guardar equipamentos a 10ºC em câmara fria no Pecém

Tecto inicia operação do maior data center de Fortaleza

Data centers sondam BNB para financiar investimentos Sobre o assunto TikTok planeja guardar equipamentos a 10ºC em câmara fria no Pecém

Tecto inicia operação do maior data center de Fortaleza

Data centers sondam BNB para financiar investimentos

Elétricos

Mais 224 mil veículos eletrificados entraram no mercado brasileiro em 2025, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). O número representou uma expansão de 26% sobre o resultado de 2024 e teve o Sudeste na liderança, com 46,4%. Sul (17,9%), Nordeste (16,3%), Centro-Oeste (15,2%) e Norte (4,2%) vieram em seguida. "Os eletrificados são o setor mais inovador e dinâmico do mercado automotivo brasileiro, e o que mais investe em geração de emprego", diz Ricardo Bastos, presidente da ABVE.

Expansão

A inflação controlada, o aumento do salário mínimo e a tendência de queda dos juros animam o comércio para 2026. A aposta no crescimento do consumo pelas famílias impulsionam os centros de compras e o Shopping Benfica projeta uma expansão de 10% nos atuais 20 mil metros quadrados de área bruta locável. Para 2026 estão prontas para se instalar por lá a Academia Move, com presença de Alexandre Pato na inauguração, a Cheirin Bão e a Pizzaria 4 Estylos.

2

milhões de reais foi o valor devido pela execução pública musical nos shows de Réveillon do Nordeste, segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). "Entre os casos estão as prefeituras de Jaboatão dos Guararapes (PE), Natal e Maracaíba (RN), Luiz Correia (PI), João Pessoa (PB) e municípios do Ceará, como Jijoca de Jericoacoara, Cascavel e Paracuru", aponta nota do Ecad. O pagamento a compositores e músicos, explica a gerente regional Giselle Luz, está previsto "na Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98), que determina a execução pública de músicas — mesmo em eventos gratuitos ou promovidos pelo poder público".

