Banco24Horas planeja mais 33 cidades no Ceará neste ano e as 184 em 2026

Foto: Renato Chalu/Divulgação Banco24Horas vai chegar a mais 33 cidades neste ano e fechar presença em todos os 184 municípios até 2026

No Ceará, o plano da Tecban, detentora do Banco24Horas, é chegar a mais 33 cidades neste ano e fechar presença em todos os 184 municípios até 2026.



A expansão por aqui mira sobretudo locais mais afastados e periféricos, focando em comunidades desbancarizadas.

O objetivo é levar serviços financeiros a locais onde não há agências bancárias ou onde as pessoas não estão familiarizadas com aplicativos de banco e há alta circulação de dinheiro em espécie. Veja ao fim desta matéria as cidades de expansão do Banco24Horas

TecBan está em 1,1 mil cidades

São mais de 24 mil equipamentos em 1,1 mil cidades do Brasil. Em entrevista exclusiva à coluna, Rodrigo Maranini, gerente de Produto e Canais de Distribuição da TecBan, detalha serem 1,2 mil opções da companhia no Ceará, em 98 municípios, gerando mais de R$ 1 bilhão de valor sacado do papel moeda.



O que mais se vê do Banco24Horas é o ATM convencional, que está com quase mil máquinas no Estado, cujo uso mais comum é o de saque.



Mas para cidades mais distantes, Maranini disse que o custo para atender um equipamento é alto e o ATM como se conhece não é possível de ser instalado.



O lucro da operação da empresa vem basicamente da transação da pessoa na máquina. Diferentemente de banco, que tem outros serviços para manter a renda.



“Cidades distantes têm um custo muito alto de transporte de dinheiro, então, para essas cidades a gente teve de desenvolver a ATM Recirculadora”, disse o gestor.



Em suma, essa máquina permite que pessoas físicas ou jurídicas (como estabelecimentos comerciais) depositem dinheiro nela, reduzindo a necessidade de que carros-fortes frequentem o local para abastecimento.



Isso diminui os custos operacionais. Cidades como Aracati, Aquiraz, Barbalha e Barreiras, no Ceará, foram atendidas com essa tecnologia, pois eram difíceis de ter a máquina padrão.



Contudo, a ATM recicladora ainda necessita de uma "sangria" mínima do estabelecimento, ou seja, que ele deposite um determinado valor mensalmente para justificar a presença da máquina.



Portanto, para solucionar essa falta da sangria, o Atmo é uma tecnologia que vai se espalhar pelo Ceará, e que facilitou a expansão da Tecban.



Atualmente já são 44 municípios com o equipamento. O dispositivo mais compacto possibilita a realização das principais transações bancárias em estabelecimentos comerciais.



Ele se assemelha às famosas maquininhas de pagamento, mas com leitor multibiométrico, para proporcionar segurança.



A ideia é usar o dinheiro do próprio comércio para o Atmo do Banco24Horas, e a Tecban deposita eletronicamente esse valor numa conta do negócio. Empresas que geram entre R$ 150 mil a R$ 200 mil mensalmente conseguem instalar o equipamento.



Maranini detalha que o estabelecimento parceiro recebe uma bonificação por transação, variando entre R$ 0,15 e R$ 0,35, “o que pode representar um valor considerável dependendo do volume.”



Habilitação de recargas

Para além do saque, as demais operações disponíveis possibilitam o acesso a serviços financeiros como, consulta de saldos, extratos e pagamento de títulos e impostos, e, recentemente, foi anunciada a habilitação de recargas de celular e TV no dispositivo.



Clientes de oito operadoras de telefonia e duas operadoras de TV podem recarregar o serviço pré-pago no Banco24Horas compacto.



O gerente na Tecban acrescenta que o Atmo tem um papel social importante, permitindo o saque de benefícios governamentais como Bolsa Família, Auxílio Defeso, Auxílio Agro e saque do INSS em regiões do Interior, onde há grande volume dessas transações.

Em algumas áreas do Ceará, o saque de Bolsa Família chega a 70% ou 80% do volume, acima da média nacional.



Na visão de Maranini, isso beneficia a população, que, muitas vezes, prefere receber o dinheiro em espécie, e também o comércio local, pois o beneficiário costuma gastar parte do dinheiro no próprio estabelecimento.



“O estabelecimento que hospeda o equipamento também se beneficia da atratividade de clientes (funcionando como âncora), com relatos de aumento de vendas de 30% a 40% ou até 50%, especialmente em locais como postos de gasolina, farmácias e açougues. Além disso, o Atmo reduz a preocupação do estabelecimento com a sangria de caixa, pois o dinheiro é sacado diretamente para o cliente.”



Atualmente o Banco24Horas busca principalmente parcerias com supermercados, pois geralmente são os locais de maior circulação em uma cidade, mas também se expande para farmácias, drogarias, postos de gasolina e açougues.



No Ceará, Maranini diz que tem um comportamento peculiar, em que as prefeituras os procuram para solicitar instalações.



Em termos de segurança, a responsabilidade pelo dinheiro nos ATMs convencionais é da Tecban, que utiliza diversos dispositivos para inibir tentativas de roubo, como a pintura das cédulas. No Atmo, o dinheiro inicial é do estabelecimento.



Sobre essa expansão no Ceará, Maranini detalha que o investimento estimado (CapEx) é de aproximadamente R$ 400 mil, considerando que cada máquina tem um custo de R$ 20 mil.

Veja os municípios cearenses nos quais está prevista expansão por meio do Atmo Banco24Horas:

Ibicuitinga

Novo Oriente

Barroquinha

Tejuçuoca

Monsenhor Tabosa

Irauçuba

Aiuaba

Jaguaruana

Itatira

Caririaçu

Salitre

Marco

Santana do Cariri

Independência

Jaguaretama

Quixelô

Croata

Hidrolândia

Cariús

Barro

Ipueiras

Quiterianópolis

Banabuiú

Jucás

Porteiras

Senador Pompeu

Reriutaba

Campos Sales

Morrinhos

São Benedito

Parambu

Forquilha

Jaguaribe

Serviço

Para quem quiser instalar um Banco24Horas

Para avaliar a possibilidade de instalação de um caixa eletrônico ou de um dispositivo de saque direto nos caixas do comércio, o empresário deve entrar em contato por e-mail (atendimento@tecban.com.br) ou telefone 0800 286 8483.

