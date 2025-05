Cimento apodi inicia operações de usina foltovoltaica no interior do Ceará

Foto: Ítalo Santiago/Divulgação Fábrica Cimento Apodi em Quixeré

A Cimento Apodi iniciou a operação da usina fotovoltaica no Distrito Industrial Bom Sucesso, em Quixeré, a 186,32 km de Fortaleza.

Localizado na Rodovia CE-356, km 30, o parque solar tem potência instalada de 5.000 kW, fica em uma área de 90.910 metros quadrados (m²) e é composta por 10.080 módulos fotovoltaicos.

Anualmente, a capacidade de geração é calculada em 8.858 MWh, equivalente ao suprimento de até 10% da demanda elétrica da unidade fabril de Quixeré da empresa.

Nos cálculos da Cimento Apodi, a usina reduz a emissão de cerca de 482 toneladas de CO₂ por ano.

“Buscamos constantemente soluções que reduzam impactos ambientais, promovam a inovação e estimulem o uso de fontes renováveis, como este parque solar, que representa nosso compromisso com um modelo de produção mais consciente e sustentável”, disse Sergio Mauricio, CEO da Cimento Apodi.



Ainda segundo ele, a iniciativa chega em um momento simbólico, reforçando a importância da indústria sustentável como motor de progresso e bem-estar coletivo.

Em uma data que celebra a força produtiva do País, a Apodi dá um exemplo concreto de como é possível produzir com consciência e gerar impacto positivo para as próximas gerações”, complementou.

O parque solar, conforme comunicado da companhia, integra um conjunto de ações ambientais, alinhadas às práticas de enfrentamento das mudanças climáticas, transição energética e estímulo à inovação.



Neste sentido do olhar para o ambiental, a empresa elenca a redução do consumo energético e a ampliação da capacidade de geração própria de energia, por meio da cogeração com gases quentes e do uso de energia solar.



A estratégia é avançar na descarbonização como centro de uma estratégia, fortalecendo o uso de fontes energéticas limpas.

A planta de Quixeré (CE), por exemplo, atinge, com o funcionamento do parque solar, 25% de autossuficiência energética em 2025 — sendo 18% provenientes da cogeração e 7% do novo parque solar de cinco MW.

Nos últimos três meses, a substituição térmica atingiu aproximadamente 20%, e a meta agora é alcançar 25% ainda em 2025.

Além disso, 100% do efluente líquido tratado na unidade de Quixeré foram reaproveitados no período.



Outro destaque do ano para a Cimento Apodi foram as melhorias na aplicação de inteligência artificial no processo produtivo, com o desenvolvimento do Cement Mill Optimizer (CMO) nas fábricas do município e na do Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza.

“O sistema analisa 276 variáveis em tempo real e gera milhões de combinações a cada 30 segundos para otimizar a operação dos moinhos, reduzindo custos energéticos e melhorando a performance ambiental da produção”, informou a companhia.

Isso significa uma produção de cimentos com menor teor de clínquer, como os tipos CP III e CP IV, voltada para a redução das emissões de CO₂ no produto final.

“Mesmo com oscilações na produção, a estratégia de manter o foco em soluções de menor intensidade de carbono foi mantida, reafirmando os compromissos assumidos para Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com as diretrizes de órgãos internacionais como o GRI, SASB e TCFD.”



Em 2024, a Cimento Apodi frisou no balanço enviado à coluna que fortaleceu governança e integrou ainda mais as práticas sustentáveis aos processos produtivos e à tomada de decisão estratégica.

Para este ano, está previsto para agosto o segundo Congresso de Sustentabilidade da empresa, mirando práticas sustentáveis e de inovação no setor.

Entenda um pouco sobre a Cimento Apodi

Idealizada no ano de 2008, a Cimento Apodi é uma joint venture multinacional formada pela participação societária da família Dias Branco e do Grupo Titan, produtor de cimento e materiais de construção, que tem mais de 110 anos de experiência na área industrial, com sede na Grécia.

Presente no Norte e Nordeste do País, a companhia possui um parque industrial de 3 mil hectares (ha) de área em Quixeré, mesorregião do Vale do Jaguaribe, e uma moagem de processamento no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

As duas unidades têm capacidade para produzir mais de dois milhões de toneladas de cimento ao ano.

A cimenteira conta ainda com duas centrais de concreto, um laboratório de tecnologia de concreto e nove Centros de Distribuição.

