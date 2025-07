Elmano se reúne com diretoria da ArcelorMittal sobre o tarifaço de Trump

Foto: Tiago Stille/ Governo do Ceará/Divulgação No momento, debateram sobre os impactos tarifários de Trump

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), esteve reunido na manhã desta sexta-feira, 25 de julho, com a diretoria da ArcelorMittal, conforme informações em primeira mão.

A ideia é buscar parcerias e "caminhos para fortalecer ainda mais a atuação da empresa no Ceará", e mitigar impactos do tarifaço de Donald Trump, previsto em 50% a partir de 1º de agosto.

No Estado, a companhia siderúrgica fica na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE-CE), no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. É a maior produtora de aço do Brasil.

Foto: Tiago Stille/ Governo do Ceará/Divulgação Governador tem realizado reuniões com empresas

"Seguimos em diálogo com representantes do setor produtivo e o vice-presidente Geraldo Alckmin para reduzir os impactos das mudanças tarifárias dos EUA na nossa economia", destacou Elmano.

No Ceará, a atuação da ArcelorMittal Pecém é para a produção de diversos tipos de aço, sendo uma das indústrias do setor mais recentes do Brasil e do mundo.

Tem capacidade instalada de 3 milhões de toneladas de placas de aço por ano, com potencial de expansão e diversificação de produtividade, além de fazer parte dos planos de desenvolvimento de novas tecnologias ambientais do Grupo ArcelorMittal, como o hidrogênio verde.

Foto: Tiago Stille/ Governo do Ceará/Divulgação Reunião de Elmano com ArcelorMittal e Fiec

A unidade no Estado tem área construída de 5,71 milhões de metros quadrados e gera mais de 20 mil empregos – entre diretos e indiretos.

Presentes na reunião com o governador

Os presentes na reunião com o governador foram Jorge Oliveira, CEO ArcelorMittal, Erick Torres, CEO ArcelorMittal Pecém, e Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Mais notícias de Economia