Ceará é 5º estado do País em antenas 5G

Foto: Divulgação/Brisanet Imagem de apoio ilustrativo. Ataque registraram danos à infraestrutura da empresa afetando os serviços prestados aos clientes

Após três anos da ativação da quinta geração de telefonia móvel (5G), o Ceará se mantém como o quinto estado do País em antenas 5G, na análise das 27 unidades da federação, somando 2.488 equipamentos. Fica atrás apenas de São Paulo (13.447), Rio de Janeiro (6.814), Minas Gerais (3.789) e Rio Grande do Sul (2.575).

O dado é do Mapa de Antenas da Conexis, ferramenta que permite verificar a cobertura do celular e dos serviços de internet móvel instalados no Brasil, nos estados ou nos municípios, com a geolocalização de cada antena.

No Estado, o domínio dos equipamentos fica com a cearense Brisanet, com 866. Em seguida vêm Vivo 580, TIM (560) e Claro (482).

Porém, Fortaleza domina mais da metade do número total do Ceará, com 1.364 instalações, representando precisamente 54,8%.

Isso se dá pelo contingente populacional e também porque a expansão da infraestrutura de telecomunicações e o ritmo de ampliação da cobertura dependem de leis municipais atualizadas e modernas.

Conforme o Movimento Antene-se, mais de mil cidades contam com a lei geral das antenas atualizadas. Porém, são mais de 5,5 mil localidades brasileiras e elas precisam se preparar para as novas formas de prover cobertura e oferecer celeridade na instalação dos novos equipamentos.

A mudança exige novos aparelhos para a cobertura de rede, como estações de pequeno porte, os postes multifuncionais e as antenas ao nível da rua instaladas em mobiliário urbano. Assim, as capitais vão dominando as coberturas e o Interior ficando para trás.

Quem acompanha esse atraso no País é a Confederação Nacional de Municípios (CNM), que busca a estruturação de programas de apoio às prefeituras na atualização das legislações sobre a instalação de antenas.

Entre as ações, a entidade tem atuado na capacitação dos municípios no tema de conectividade e defendido a necessidade de políticas públicas mais alinhadas à realidade local.

Aluguel

A inadimplência de aluguel no Ceará registrou a menor taxa dos últimos seis meses, saindo de 5,66%, em outubro, para 4,96%, em novembro, com variação de 0,70 ponto percentual.

Já no comparativo com igual período de 2024 (4,16%), houve aumento de 0,80 ponto percentual. O número ficou acima da média nacional, que foi de 3,69% no período. Os dados são do Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica.

Natal

A inflação dos itens do Natal variou 0,10% no acumulado de 12 meses até novembro de 2025, desacelerando frente aos 4,48% no ano anterior.

A ceia está mais barata em vários itens-chaves, exceto as proteínas, que continuam pressionando. Nos presentes, houve quedas em eletrônicos e itens infantis, mas altas em vestuário e produtos de saúde e beleza. O estudo é do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

Bioinsumos

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou os Boletins de Comercialização de Agrotóxicos e Bioinsumos ano base 2024.

Um ponto importante é que os documentos evidenciaram um crescimento expressivo na produção e na comercialização de bioinsumos, puxado pelo aumento nas vendas de produtos formulados a partir de agentes microbiológicos de controle.

Nas vendas por unidade da federação dos agrotóxicos químicos e bioquímicos, o Ceará apresentou o número mais baixo de comercializações (R$ 1.181,97) do País.

No Nordeste, apenas cinco unidades constaram no levantamento. A liderança regional ficou com o estado da Bahia (51.246,32), seguido de Maranhão (R$ 21.234,85), Alagoas (R$ 2.414,78) e Paraíba (R$ 1.764,86).

Balanço

Foto: FCO FONTENELE Quixeramobim, CE, BR 20.03.25 Porto Seco de Quixeramobim (Fco Fontenele/O POVO)

Em balanço de fim de ano, Afrânio Feitosa, secretário do Desenvolvimento Econômico de Quixeramobim, destacou que o município prospectou R$ 1,48 bilhão em memorandos de intenção (MoUs) de investimentos.

Desses, o gestor frisa que R$ 1,085 bilhão já estão sendo investidos, dividindo-se em empreendimentos que já se instalaram, ou que estão em processo.

Cita a Box Print, indústria de embalagens e displays, e o Polo Multimodal José Dias de Macêdo, cujo primeiro trem da Transnordestina é prospectado para receber em 2026, conforme o gestor.



Mais notícias de Economia