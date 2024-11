Etanol como uma substituição do diesel?

Foto: FERNANDA BARROS Possibilidades de substituição nos combustíveis

No Brasil, a fábrica de motores Cummins desenvolve uma nova solução para o etanol e exibiu na Fenatran (neste mês de novembro) o conceito de um motor movido somente com este álcool como alternativa energética para o transporte rodoviário.

Foi criado nos EUA para gasolina e completamente reprojetado aqui para o etanol E80. Turbinado, com duplo comando de válvulas, sistema de injeção direta common-rail a 350 bar, taxa de compressão de 14:1, rotação máxima de 3250 rpm. Potencia de 330 cv a 2800 rpm e torque de 895 Nm a 1800 rpm.

Ela desenvolve também motores que podem ser adaptados para receber diesel, hidrogênio ou gás natural. Uma das empresas à frente deste projeto é a Vale, que pretende equipar caminhões e locomotivas com

estes trens de força abastecidos com biocombustíveis.

A descarbonização do planeta em relação à mobilidade

Se a ideia é descarbonizar, qualquer tentativa é válida. E no Brasil, a troca do combustível fóssil pelo biocombustível, seja etanol ou biodiesel, é sopa no mel, pois no Brasil, “em se plantando, dá”...

E tome “Combustivel do Futuro” no G20 para expor ao mundo a ideia de elevar tanto quanto possível a participação dos biocombustíveis na nossa matriz energética.

Nada contra, pelo contrário: atitude louvável do governo em reduzir o volume de petróleo necessário para movimentar o País. E o mundo encantado com a responsabilidade do Brasil em descarbonizar o planeta no setor da mobilidade.

O desencanto fica, por enquanto, por conta de quem paga a conta: todos os motoristas de veículos a gasolina ou diesel.

Os primeiros vão pagar mais caro pelo km rodado, pois o valor energético do álcool é inferior ao da gasolina. Ônibus e caminhões vão sofrer com a manutenção de seus motores diesel, pois ainda é problemático aumentar o percentual do biodiesel.

Mas o governo toca seu plano a todo vapor sem consultar nem se importar com o consumidor, representado pela CNT (Confederação Nacional dos Transportes) com seus 200 mil associados apavorados com a perspectiva de se aumentar ainda mais o biodiesel.

Mas, por outro lado, existe a pesquisa bem fundamentada para se ampliar o uso do etanol nos motores.

Temos o flex há mais de vinte anos, mas não é solução definitiva, pois os donos destes carros abastecem

preferencialmente (70%) com gasolina. E também a gasolina que recebe percentuais cada vez maiores de etanol, hoje em 27%, mas que vai subir para 35%.

Verde simultâneo com o fóssil

Várias outras pesquisas seguem sendo desenvolvidas para a utilização do etanol e as mais notáveis (e pouco divulgadas) objetivam substituir o diesel - totalmente ou em parte - por ele.

Um dos projetos em andamento objetiva criar um motor bi-fuel, ou seja, funcionando com diesel simultaneamente com o etanol. Ele é originalmente à compressão mas teria um segundo bico injetor para o etanol.

A ideia inicial seria sua utilização em grandes motores de locomotivas, de mineração, geradores de energia elétrica e outros de carga razoavelmente constante, onde o percentual de etanol na mistura poderia atingir 70%.

Leia mais Metanol é toxico e corrosivo, mas pode estar no tanque do seu automóvel

Combustível do futuro?

Nossos automóveis vão cumprir metas de descarbonização? Sobre o assunto Metanol é toxico e corrosivo, mas pode estar no tanque do seu automóvel

Combustível do futuro?

Nossos automóveis vão cumprir metas de descarbonização?

Mas já foi aplicado também experimentalmente em caminhões com capacidade de 24 toneladas no setor canavieiro com substituição variável do diesel pelo etanol, de 30 a 70%. Neste caso o percentual de etanol varia em função da carga e rotação, determinado pelo sensor de knocking. Não é flex, é bi-combustivel e exigiria dois tanques no veículo.

O transporte marítimo tem uma frota de cerca de cem mil navios e é responsável por cerca de 3% das emissões globais das emissões de efeito estufa.

Solução que vem ganhando espaço nos mares é o metanol, que permitiria sem dificuldades maiores uma participação também do etanol.