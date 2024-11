Qual a relação do G20 com o ESG?

Foto: JÚLIO CAESAR VISTA de Aracati, no Ceará

Tem se falado muito em G20 nas últimas semanas, mas você sabe o que é e a sua relação com o ESG? Então vamos lá: o G20, ou Grupo dos 20, é uma organização internacional que reúne as principais economias do mundo, do qual o Brasil faz parte.

A proposta é que esses países se encontrem periodicamente para debater questões relacionadas à estabilidade econômica global com o comércio internacional, a agricultura, as fontes de energia, e meio ambiente.

Até o fim desse mês, o G20 está sob a presidência do Brasil e em 2024 o tema central está sendo “Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável”.

De olho nas novas economias, mais inclusivas e sustentável, os países assumem um compromisso de estimular uma agenda mais forte coordenada entre governos, empresas e a sociedade civil para enfrentar os desafios globais.

Diante disso, o ESG se destaca como pilar indispensável para modelar a forma dos negócios nesse novo mundo e fortalecer a confiança nas instituições. Para o Brasil, essa é a grande oportunidade de se posicionar como líder em práticas de desenvolvimento sustentável na América Latina.

Para com isso, buscar investimentos que respeitem não apenas o velho modelo de lucro, mas o lucro sustentável que inclui, também, as pessoas e o planeta.

Bárbaras

"A mulher e o mercado de trabalho" será tema de debate na segunda edição do projeto do O POVO intitulado Bárbaras, que acontece no dia 11 de novembro, às 14h, no Gran Marquise.

Inspirado em Bárbara de Alencar, uma das grandes heroínas e revolucionária brasileira, o evento é um espaço que se propõe a debater e a celebrar a diversidade cultural, de gênero, de credo, de cor, um espaço de fala e de respeito às ideias.

Entre as painelistas estarão Eliziane Alencar, publicitária; Irvina Sampaio, psicanalista, psicóloga e professora universitária; Onélia Santana, secretária da Proteção Social; e Jacky Queiroz, embaixadora do Movimento Plus Size do Ceará. A moderação fica a cargo da jornalista e colunista de ESG Carol Kossling.

Nesta edição, serão homenageadas: Adísia Sá, Tarsila Souza, Izolda Cela, Socorro França e Daciane Barreto. E a atriz e poetisa Elisa Lucinda fará a palestra final.

Inscrições gratuitas e limitas

Resíduos

O Grupo Cobap foi um dos selecionados para a iniciativa Brasil pelo Meio Ambiente da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), como reconhecimento do projeto “Transformando Resíduos em Oportunidades – Um Modelo de Economia Circular no Norte e Nordeste”.

Dentre as 165 empresas participantes, além do Grupo Cobap, a Natura, o M. Dias Branco, aVotoratim, a Microsoft Brasil, a Pepsico, a Eurofarma e a Faber-Castell, foram mobilizados R$ 38,8 bilhões de recursos para implementação de seus projetos sustentáveis.

Os resultados para os quais esses projetos contribuem são a redução da emissão de 265 milhões de toneladas de CO2e; 10,1 milhões de hectares preservados ou restaurados; 29,4 milhões de resíduos tratados; 21.310,8 GWh de energia limpa gerada ou otimizada; 3,5 bilhões de litros de biocombustíveis gerados; 9 bilhões de litros de água tratados, reutilizados ou economizados

Jornada Sustentável

Começa hoje, 4, e segue até sexta-feira, a quarta edição da Jornada Sustentável, promovida pelo Beach Park, com ações e debates entre empresas, comunidade e especialistas ambientais. "Reabilitar, Refaunar e Conservar – Ações do presente para o futuro" é o tema dessa edição.

Entre as atividades, restritas aos convidados, estão visita na Reserva Natural Serra das Almas, em Crateús, maior Reserva Particular do Patrimônio Natural do Ceará; painéis e troca de experiências entre empresas e ONGs no Espaço Azul do Mar, no Beach Park.

Vanessa Kanaa, do Instituto Fauna Brasil, Fábio Nunes, da ONG Aquasis e responsável pelo projeto Cara Suja, e Neiva Guedes, do Instituto Arara Azul estão entre os palestrantes.

Raíssa Bissol, gerente de Sustentabilidade do Beach Park, a Jornada Sustentável é uma oportunidade de inspirar mudanças reais. "A sustentabilidade é possível e acessível para todos, e juntos podemos construir um futuro mais verde e próspero", destaca.

Mulheres empreendedoras

A empreendedora social e presidente da Somos Um, Ticiana Rolim Queiroz, será homenageada na 27ª edição do Programa Empreendedor do Ano Brasil, promovido pela EY. A cerimônia acontecerá no dia 12 de novembro, em São Paulo.

A partir dessa edição, o evento terá uma nova categoria Winning Women Brazil, que homenageará as mulheres empreendedoras que passaram pelo programa e se destacaram por continuarem ativas na rede e se reinventaram enquanto líderes.

Energia sustentável

A 9Energia e O POVO selaram parceria para facilitar o acesso à energia limpa e sustentável para sociedade. Com foco nos assinantes e colaboradores do grupo de comunicação, a iniciativa oferece uma assinatura de energia gerada por fazendas solares, que concede descontos de até 16% na conta de luz tradicional e um compromisso com a sustentabilidade.

Nas contas Enel, pessoas físicas e jurídicas com gastos a partir de R$ 400 podem optar pelo Plano Básico, com 14% de economia e sem fidelidade. Já o Plano Plus, disponível para contas acima de R$ 1.000 oferece 16% de desconto e fidelidade de seis meses.

Mais informações