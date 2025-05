Oceanos e os compromissos do Brasil

Foto: FCO FONTENELE PLANO de Ação de Nice para o Oceano trará metas concretas para a conservação marinha

Entre 9 e 13 de junho, em Nice, na França, acontece a 3ª Conferência das Nações Unidas para o Oceano (Unoc3). Para 2025, ano em que as luzes do mundo estão voltadas para a COP 30 no Brasil, o país leva nas malas propostas ambiciosas e integradas para proteger a vida marinha e garantir um futuro sustentável para o litoral.

O foco estão em três compromissos: soluções baseadas na natureza e na resiliência climática; novas Unidades de Conservação com foco em sociobiodiversidade; e implantação do Planejamento Espacial Marinho em toda a nossa costa.

Espera-se, ainda, que a UNOC3 será um marco de avaliação e renovação dos compromissos internacionais firmados nas conferências anteriores, em 2017, em Nova Iorque, e 2022, em Lisboa.

E, ainda, resulte na adoção do “Plano de Ação de Nice para o Oceano”, documento que trará metas concretas para a conservação marinha, a economia azul sustentável e o combate à poluição oceânica.



Pague Menos x biodiversidade

Em collab, a Vick e a Pague Menos focam em estratégias de biodiversidade e realizarão o plantio de 10 mil mudas nativas em Barra Bonita, interior de São Paulo. A iniciativa integra os projetos “Respiramos Juntos" e “Cidade Verde", primeira ação da rede de farmácias para a compensação de Gases de Efeito Estufa (GEE) por meio do plantio de mudas em áreas degradadas do Brasil.

De acordo com Rosi Purceti, vice-presidente de Gente, Sustentabilidade e Estratégia da Pague Menos, o projeto fortalece o compromisso da marca com a agenda ESG, além de incentivar ainda mais o cuidado com o meio ambiente.

Em 2024, a Pague Menos plantou mais de 5 mil mudas na Amazônia e Mata Atlântica, contribuindo para a compensação de 19% das emissões da companhia. Além disso, a rede somou 49,9 toneladas de resíduos eletrônicos destinados corretamente em parceria com o Instituto Robótica Sustentável, reduzindo impactos ambientais e promovendo a economia circular.

COP30: presidência convoca Mutirão Global

Agente de transformação socioambiental



O North Shopping Jóquei registrou no ano passado, mais de 490 mil quilos de resíduos reciclados — incluindo cerca de 12 mil kg de papelão, 2,8 mil kg de alumínio e 525 litros de óleo de cozinha. No primeiro quadrimestre de 2025, o shopping já registrou mais de 200 mil quilos de resíduos reciclados.



Com uma política ambiental consistente, o shopping já alcança 50% de reciclagem de seus resíduos. Entre as iniciativas adotadas, estão a coleta seletiva em todo o mall, o uso de mictórios a seco, torneiras com temporizador e baixo consumo de água, além da reciclagem de lâmpadas, pilhas e baterias.



O espaço também mantém uma horta orgânica e realiza compostagem dos resíduos orgânicos, reforçando a economia circular e o reaproveitamento de materiais.



Perdas alimentares caem

O Grupo Pão de Açúcar, detentor das redes Pão de Açúcar e Extra Mercado, informa que no 1º trimestre de 2025 reduziu em 9% o volume das perdas alimentares em relação ao mesmo período de 2024.

Resultado da parceria com a Food to Save, que evitou o descarte de 81 toneladas de alimentos, além dos

descontos de até 80% em produtos próximos ao vencimento nas lojas.

No Ceará, de 1º a 18 de maio de 2025, foram comercializados mais de 1,5 tonelada de alimentos, evitando seu descarte, com a venda de cerca de 1,5 mil sacolas para mais de 900 clientes ativos.



Evento ESG



O Social Brasilis, junto ao Ninna Hub, promoverá o evento presencial "O S do ESG: como iniciar métricas para gerar impacto socioambiental positivo na sua empresa".

A ideia é apresentar possibilidades iniciais para instaurar uma agenda ESG em empresas cearenses, através de soluções práticas e da inovação aberta e corporativa. Inscrições pelo https://bit.ly/4dsGTZS



Sustentabilidade industrial

A Cerbras é reconhecida como Empresa Protagonista na construção da economia de baixo carbono em virtude da implementação bem-sucedida do Programa Lixo Zero, que alcançou uma taxa de reciclabilidade de 91,95% dos resíduos gerados na indústria.

“Ao promover a redução, reutilização e reciclagem de resíduos, não apenas minimizamos o descarte inadequado, mas também reduzimos significativamente a emissão de gases de efeito estufa", destaca a coordenadora ambiental, Camila Freitas.

Diversidade e atração de talentos



A Vivo foi premiada pelo Conselho Nacional de Justiça por suas iniciativas de diversidade e de atração de talentos que impulsionam os programas na companhia.

A empresa conquistou os três primeiros lugares do Prêmio de Responsabilidade Social do Poder Judiciário e Promoção da Dignidade, na categoria Promoção da Inclusão Social e Combate à Discriminação.



Um deles foi o projeto Mulheres de Fibra, criado em 2018, para inserir mulheres em atividades tradicionalmente desempenhadas por homens, aumentando a presença feminina nas áreas técnicas.

Já o Programa Vivo Diversidade apareceu logo na sequência, com foco nos pilares de Raça e Pessoas com Deficiência com várias iniciativas que promovem um ambiente mais inclusivo e diverso; seguido pelo Programa de Jovens Talentos da Vivo, voltado para a inserção de jovens aprendizes, estagiários e trainees em várias áreas da companhia.



Semiárido

O projeto Caminhos das Águas, iniciativa de educação contextualizada voltada à sensibilização sobre o uso consciente da água e a importância do saneamento básico, chega ao Ceará, em parceria com as secretarias municipais de educação.



Ele ocorrerá em 17 escolas municipais e assentamentos dos municípios de Itapipoca, Itarema, Jaguaribe e Jaguaribara, alcançando 2 mil estudantes dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.



A programação começa por Itarema, entre os dias 2 e 6 de junho. Em seguida, Jaguaribe recebe o projeto entre 9 e 12 de junho. As ações em Jaguaribara e Itapipoca estão previstas para ocorrer durante a primeira quinzena de junho.



O projeto é realizado pelo Instituto Nordeste Cidadania (Inec), em parceria com a organização internacional Water.org e o Banco do Nordeste, por meio do programa Agroamigo, o projeto utiliza um jogo gigante com desafios e perguntas para provocar reflexões sobre os recursos hídricos, os direitos e

deveres relacionados ao tema e o papel de cada pessoa na preservação do meio ambiente.





Usina fotovoltaica

A Cimento Apodi anuncia o início das operações da Usina Fotovoltaica Cimento Apodi. Localizado na Rodovia CE-356, Km 30, no Distrito Industrial Bom Sucesso, em Quixeré (CE), o novo parque solar representa um passo concreto da empresa na transição para uma matriz energética mais limpa e

renovável.

Com uma potência instalada de 5.000 kW, a usina ocupa uma área de 90.910 m² e é composta por 10.080 módulos fotovoltaicos.

Sua capacidade anual de geração é de 8.858 MWh, suficiente para suprir até 10% da demanda elétrica da unidade fabril de Quixeré, além de reduzir a emissão de cerca de 482 toneladas de CO₂ por ano.



Mais do que uma ação de eficiência energética e redução de custos operacionais, a iniciativa simboliza o posicionamento da Cimento Apodi como uma indústria comprometida com o desenvolvimento sustentável.