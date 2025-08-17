Plástico: maiores poluidores seguem ativos

Foto: FERNANDA BARROS Poluição por plásticos ameaça futuro do ecossistema

A quinta rodada da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, na Suíça, fracassou na tentativa de firmar um Tratado Global contra a Poluição por Plástico, empurrando decisões cruciais para um futuro indefinido. Enquanto isso, microplásticos contaminam pessoas e o planeta diariamente.

O impasse revela os limites do multilateralismo, usado por megapoluidores para manter lucros. A posição do Brasil decepcionou ao não apoiar propostas mais firmes, apesar de sua biodiversidade e papel estratégico. A poucos meses da COP30, o país perdeu a chance de liderar. O colapso de Genebra exige resposta à altura da emergência.

"Estamos diante de um desafio que já ultrapassou fronteiras, comprometendo ecossistemas inteiros e afetando a vida de milhões de pessoas. Cada dia sem um acordo ambicioso significa mais plástico nos oceanos, mais riscos silenciosos e duradouros à saúde humana e mais perda irreversível de biodiversidade. Não se trata apenas de um problema ambiental, é também uma questão econômica, social e de justiça entre gerações”, diz o gerente de Políticas Públicas do WWF-Brasil, Michel Santos.

Anuário do Ceará

A pesquisa do Anuário do Ceará perguntou para a população adulta de Fortaleza, quais as marcas mais lembradas de produtos e de serviços em 25 categorias, incluindo a marca Top do Top. Na área social ou ambiental, Natura, Coca-Cola e Ibama lideram como as marcas que melhor fazem a diferença, segundo a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind 2025-2026.

Em um empate técnico, o estudo revela que Natura foi lembrada espontaneamente por 3,7% dos entrevistados (ante 3,4% em 2024), seguida de perto pela Coca-Cola, com 1,8% (ante 1,2% do ano anterior) e pelo Ibama, com também 1,8% (eram 1,9% em 2024).

A situação de empate triplo se dá por causa da margem de erro de quatro pontos para mais ou para menos. Entre o público A/B, a Natura assume a liderança com expressivos 5,6% das menções.

Nota-se que a porcentagem de quem não sabe/não lembra de uma marca quando se fala em "área social ou ambiental" é muito alta. Nesta edição 55,3% não souberam informar nenhuma marca. Na edição de 2023, foram 59,6%, e nas demais, de 2021 e 2022, foram, respectivamente, 52,2% e 60,2% das respostas.

Apoio às comunidades

Dia 23 de agosto, no Pecém, acontece ação social ArcelorMittal na Comunidade com serviços gratuitos, atividades culturais e lazer. A iniciativa, “Estar presente muda o futuro”, reunirá parceiros como Sesi e Senai Ceará, Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Abertta Saúde, Sine e Sebrae.

Na ocasião, será divulgado os resultados dos editais sociais ArcelorMittal Investe – Apoio a ONGs 2025 e Apoio a Comunidades 2025, que vão destinar R$ 773 mil para nove organizações não-governamentais e seis associações comunitárias de São Gonçalo do Amarante, Caucaia, Paracuru e Fortaleza.

Os recursos apoiarão projetos nas áreas de desenvolvimento comunitário, educação, saúde, cultura, esporte e meio ambiente, beneficiando mais de 4 mil pessoas, entre mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

Interesse pela COP30

Faltando menos de três meses para a COP30 em Belém, o interesse dos brasileiros sobre o evento disparou. As buscas online cresceram 440% entre 1º e 8 de agosto, colocando o Brasil na liderança global, com destaque para o estado do Pará, segundo dados do Google.

No mesmo período, consultas em inglês aumentaram 330% em 48 países. As principais dúvidas são sobre o significado da COP30, datas e hospedagem.

Capacitação local

A Rede Carmel Hotéis abriu inscrições para quatro cursos gratuitos voltados à qualificação profissional de quem deseja ingressar no setor hoteleiro. As formações abrangem as áreas de alimentos e bebidas, cozinha, governança e hospitalidade.



A iniciativa, direcionada às comunidades de Aquiraz e Caucaia, reforça o compromisso com o desenvolvimento social e econômico das regiões onde atua. As primeiras turmas começam em setembro e as vagas são limitadas a 90 participantes.

Gases de efeito estufa

A Pague Menos recebeu o selo prata do Programa Brasileiro GHG Protocol, que reconhece a transparência e o rigor da companhia na mensuração e divulgação de suas emissões de gases de efeito estufa (GEE).

O GHG Protocol é a principal metodologia internacional para medição e reporte de inventários de GEE e, no Brasil, é coordenado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas.

Para Rosi Puccetti, vice-presidente de Gente, Sustentabilidade e Estratégia da Pague Menos, o resultado reflete um trabalho contínuo de aprimoramento da gestão ambiental interna e integração da pauta climática à estratégia corporativa.

“A obtenção do selo prata é fruto de processos consistentes e transparentes, que envolvem capacitação de equipes, padronização de metodologias e publicação de informações de forma aberta e acessível. Esse é mais um passo na nossa jornada de fortalecimento da agenda ESG, que busca gerar impacto positivo para o meio ambiente e para a sociedade”.

Desenvolvimento humano

A Arcos Dorados, operadora do McDonald’s no Brasil, investiu R$ 100 milhões em capacitação de colaboradores em 2023, por meio de programas e da Hamburger University. Com 70 mil funcionários no país, a empresa aposta no desenvolvimento humano como estratégia de negócio.

Hoje, 88% dos gerentes começaram como atendentes, mostrando que há espaço real para crescimento. O compromisso com inclusão e carreira transforma empregos em trajetórias de vida. A rede abre cerca de 5 mil vagas por ano no Brasil.

Combate às desigualdades

Nos dias 19 e 20, a Fundação Itaú realiza gratuitamente a segunda edição do Seminário internacional de Inteligência Artificial em Educação e Cultura: Estratégias para combater desigualdades, com palestras, mesas de debates e lançamentos que discutem o universo da IA e seus impactos na arte, na cultura e na educação, entre outros campos de interesse público.

Participam, entre outros, a pesquisadora Lilia Schwarcz, a artista e futurista Martha Gabriel, o presidente da Fundação Itaú Eduardo Saron, a escritora Ana Maria Gonçalves, Silvana Bahia, codiretora executiva do Olabi, Tarcízio Silva, pesquisador e fundador da Desvelar.org, os professores Dora Kaufman e Virgilio Almeida, o neurocientista Álvaro Machado e a artista e professora Giselle Beiguelman.

