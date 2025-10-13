Fortaleza mais sustentável e participativa

Foto: AURÉLIO ALVES ￼TERRENO desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza

Fortaleza perdeu cerca de 19,5% de sua área florestal entre 2016 e 2023, ou seja, uma redução de 8,6 Km² do total das áreas verdes. É o que mostra o Plano Diretor Participativo Sustentável de Fortaleza 2025, elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e outros órgãos municipais. O plano será debatido e votado na Conferência da Cidade nos dias 24, 25 e 26 deste mês e enviado à Câmara para deliberação no início de novembro. Atentos a uma cidade mais justa, segura e sustentável, este ano o foco do plano foi assumir compromissos com a justiça climática e a equidade socioespacial; elaborar propostas únicas e integradas, a partir de estudos, que foram discutidas com a população em audiências públicas; entre outros pontos. "A proposta do Plano Diretor do prefeito Evandro Leitão é um planejamento que combina crescimento da Cidade, onde há infraestrutura, com sustentabilidade. Estamos aumentando em quase 40% as áreas verdes e 218% a zona de proteção do patrimônio histórico. As pessoas têm que morar próximo ao local de trabalho, estudo, lazer e atividades sociais. É, na minha leitura, o que precisamos para o presente e futuro da nossa amada Fortaleza", afirma o presidente do Ipplan, Artur Bruno.

Espaço COP30

O POVO estará com cobertura diária durante a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), encontro internacional para debater e negociar ações contra as mudanças climáticas. O evento mundial acontecerá de 10 a 21 de novembro de 2025, em Belém. A colunista Carol Kossling, que assina essa coluna, será a correspondente do Grupo de Comunicação O POVO na ocasião. Além disso, a cúpula de chefes de Estado, a cerimônia de abertura com os principais líderes, está prevista para os dias 6 e 7 de novembro, também na capital paraense.

Setor privado no clima

Bradesco, Itaúsa, Itaú Unibanco, Natura, Nestlé e Vale uniram forças para lançar a Climate Action Solutions & Engagement (C.A.S.E.), iniciativa que busca dar visibilidade e escala global a soluções climáticas já em andamento no Brasil. Anunciada na abertura da São Paulo Climate Week, a C.A.S.E. reúne lideranças empresariais, sociedade civil e representantes da Presidência da COP30. O projeto vai selecionar e destacar casos que combinem inovação, competitividade e impacto socioambiental, organizados em pilares estratégicos como financiamento climático, bioeconomia, transição energética, sistemas alimentares, economia circular, infraestrutura e transição justa.

Sustentabilidade corporativa

Um levantamento da consultoria McKinsey mostra que organizações que adotam práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) apresentam até 20% mais rentabilidade em relação às concorrentes que não seguem esses princípios. A organização listou cinco dicas para as empresas serem mais sustentáveis: promover o uso consciente de recursos; incentivar a gestão de resíduos; investir em mobilidade sustentável; valorizar fornecedores responsáveis; e engajar colaboradores e comunidade.

Conexões globais

O Global Donut Days 2025 chega ao Brasil com eventos em Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba e Florianópolis, promovendo debates sobre sustentabilidade e novas economias. Inspirado na Economia Donut, criada por Kate Raworth, o movimento propõe prosperidade dentro dos limites ecológicos do planeta. Com o lema "Ação Local, Conexão Global", a mobilização reúne governos, jovens e comunidades tradicionais. Esta é a 3ª edição brasileira, consolidando o país como referência global no tema.