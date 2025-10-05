COP30: O teste de fogo do Acordo de Paris

Foto: OLIVIER MORIN / AFP ￼O planeta ainda caminha para superar 1,5 °C antes de 2030

.

Às vésperas de completar dez anos, o Acordo de Paris, criado em 2015 para conter o aquecimento global abaixo de 1,5 °C, chega à COP30, em Belém, como um marco de balanço e cobrança. Nascido após o fracasso do Protocolo de Kyoto, o pacto buscou unir todos os países em compromissos climáticos comuns, revisados a cada cinco anos.

Ao longo da década, houve avanços: ampliação das metas nacionais (NDCs), expansão das energias renováveis e maior pressão sobre a descarbonização. No Brasil, o retorno à agenda ambiental e a nova meta de redução de emissões até 2035 sinalizam retomada de protagonismo.

No entanto, o planeta ainda caminha para superar 1,5 °C antes de 2030. Espera-se que COP30 seja o teste real para saber o quanto da vontade política de governos, empresas e sociedade civil estão dispostos a transformar promessas em ação.

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) realiza, no dia 8 de outubro, em Brasília, o evento Pré-COP30 - A Casa do Seguro para apresentar a agenda climática do mercado segurador, destacando os eixos centrais que guiarão a programação de conteúdo da Casa do Seguro durante a COP30.

Entre os temas dos painéis estão: Seguros para soluções baseadas na natureza e agronegócio sustentável; Infraestrutura resiliente e proteção de investimentos; Seguros como instrumento de proteção social; Finanças sustentáveis.

Reciclagem amazônica

Com investimento de R$ 20 milhões, a Cirklo inaugurou em Ananindeua (PA) sua quarta fábrica, ampliando a cadeia de reciclagem na Amazônia e gerando mais de 60 empregos diretos. A iniciativa fortalece cooperativas e catadores, promovendo renda e valorização do resíduo.

Em parceria com o programa Recicla Solar, da Solar Coca-Cola, a planta contribui para a meta de neutralidade em 2025 e para a COP30. Desde 2021, já foram destinadas 50 mil toneladas de PET para reciclagem.

Cidades resilientes

A Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, em parceria com a GIZ e o Ministério do Meio Ambiente, lançou a trilha EaD "Como Elaborar Planos de Adaptação à Mudança do Clima". Disponível gratuitamente na plataforma da Enap, o curso orienta gestores públicos na criação de estratégias locais frente a eventos extremos.

A formação garante certificação e fortalece a capacidade dos municípios de proteger populações vulneráveis e planejar políticas sustentáveis. Vale lembrar que cidades resilientes são aquelas que desenvolvem a capacidade de resistir, absorver, se adaptar e se recuperar dos efeitos de eventos extremos, como enchentes, secas, deslizamentos e ondas de calor, preservando vidas, infraestrutura e serviços essenciais.

Compromissos ESG

A Claro, integrante da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, assinou de uma única vez sete dos dez movimentos de aceleração de pautas conectadas ao ESG do programa Ambição 2030. Os princípios assumidos incluem a Transparência 100%, baseando-se na crença de que empresas devem ir além das obrigações legais; o Educa 2030, que trabalha com os pilares de escolaridade, inclusão produtiva de jovens e desenvolvimento profissional de mulheres.

O Mente em Foco, que estimula a discussão sobre a saúde mental, estabelece ações concretas e de suporte as empresas; Elas Lideram, que pauta uma redução das desigualdades de gênero; Raça É Prioridade, com equidade étnico-racial em cargos de liderança; Conexão Circular, com modelos de negócios circulares até 2030; e Net Zero, com redução de emissões de CO2.

