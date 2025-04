Evandro pede revogação de 4 leis que extinguiam 6 áreas verdes em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Prefeito Evandro Leitão defendeu que Fortaleza não pode perder mais áreas verdes

O prefeito Evandro Leitão (PT) enviou à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) a revogação de quatro Leis Complementares que extinguiam áreas verdes de zonas ambientais, sancionadas pelo ex-prefeito José Sarto (PDT) em dezembro de 2024. A informação foi confirmada por Evandro durante entrevista exclusiva com O POVO+ nesta quarta-feira, 9, no Paço Municipal.

As leis complementares são as 410, 412, 417 e 418. Ao todo, elas retiram a proteção ambiental de pelo menos seis áreas verdes de Fortaleza, localizadas nos bairros Luciano Cavalcante, São Gerardo (às margens do Parque Linear Rachel de Queiroz), Bom Jardim, Serrinha e Praia do Futuro.

Nas leis sancionadas, é difícil identificar a localização exata das áreas verdes afetadas. Para contornar o problema e confirmar as regiões destacadas, as informações de bairro e tipo de zona foram checadas com o levantamento exclusivo do O POVO+ das 16 áreas verdes excluídas de zonas ambientais.

Leia mais Com 100 dias de gestão, Prefeitura ainda "está se apropriando" da situação na Sabiaguaba

"Fortaleza não pode perder mais áreas verdes", defende Evandro Leitão

Na reportagem, as repórteres Karyne Lane e Ludmyla Barros fizeram o levantamento manual das regiões nas leis complementares e ementas. Após juntarem informações de endereço, fotos de mapas e coordenadas geográficas — cada documento seguia um padrão próprio, sem transparência —, as repórteres usaram o Google Earth para desenhar, manualmente, as geometrias das áreas verdes.

Somente assim foi possível identificar quais eram as áreas verdes excluídas no fim da gestão de Sarto. Após publicação da matéria, o prefeito Evandro Leitão (PT) vetou a exclusão da zona localizada no bairro Manoel Dias Branco.

É possível explorar todas as 16 áreas verdes ameaçadas no mapa abaixo. Use as setas do canto superior esquerdo para navegar no mapa: