Com 100 dias de gestão, Prefeitura ainda "está se apropriando" da situação na Sabiaguaba

Foto: FCO FONTENELE Área de Preservação Ambiental (APA) da Sabiaguaba e Parque Municipal das Dunas da Sabiaguaba foram criados em 2006

Após três meses de gestão, o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo de Fortaleza, João Vicente, ainda "está se apropriando" da situação nas unidades de conservação da Sabiaguaba e "estruturando" a secretaria para atuar na região. É o que afirma o prefeito Evandro Leitão (PT), em entrevista exclusiva ao O POVO+ nesta quarta-feira, 9, no Paço Municipal.

Criada em 2006, a Área de Preservação Ambiental (APA) da Sabiaguaba e o Parque Municipal das Dunas da Sabiaguaba seguem sem gestor e sem sede. Além disso, o Conselho Gestor das unidades de conservação está há nove meses sem reuniões, mesmo com a urgência de revisar o Plano de Manejo — o diagnóstico para a nova versão foi entregue no final de março.

Segundo Evandro, a Sabiaguaba será um dos pontos que a gestão olhará "de forma muito carinhosa", "porque é um ponto turístico de referência da nossa Cidade".

Em série de reportagens, OP+ destrincha as tensões sociopolíticas na região fortalecidas pela ausência do poder público. Uma delas está nas consequências do turismo descontrolado no local: a Duna do Pôr-do-Sol se desfazendo e o Parque está sendo invadido diariamente por buggys e 4x4 trafegando ilegalmente na UC.

A Sabiaguaba é um ecossistema sensível que garante água doce e regulação climática para Fortaleza, além de mitigar o avanço do mar em parte da orla. A região abriga fauna e flora ameaçadas e também sofre com a especulação imobiliária.

Na entrevista exclusiva, o prefeito defendeu a manutenção das áreas verdes de Fortaleza e reforçou meta de entregar do Plano Diretor de Fortaleza para o final de 2025.