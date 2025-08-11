Receita de detalhes

Danilo Fontenelle Sampaio é formado em Direito pela UFC, mestre em Direito pela mesma Universidade e doutor em Direito pela PUC/SP. É professor universitário, juiz federal da 11ª vara e escritor de livros jurídicos e infanto-juvenis
— Vou passar aqui um remedinho, de nada... só pra ajudar um pouquinho nessa fase, tá bom?
— Remédio?
— É... é quase fitoterápico. Coisinha à toa. Só pra você dormir melhor, sabe?
— Mas, doutor, eu pensava que essa minha mania de detalhes fosse só isso mesmo... uma mania. E agora... remédio?
— É só pra ajudar a dormir — respondeu ele, enquanto rabiscava a receita.
— Mas eu não tenho problema pra dormir. Aliás, os problemas começam é quando eu acordo.
— Sim, você me disse que essa mania por detalhes já está atrapalhando sua vida, não é isso? Você não fica vendo coisas que ninguém mais vê?
— É. Mas os detalhes são importantes mesmo.
(Silêncio.)
— Eu só vim aqui porque os detalhes estão se transformando em principais... e eu quero deixar os detalhes como detalhes, entende?
O médico pigarreou e continuou escrevendo.
— Pois então... tá aqui a receita.
— Hum...
— Alguma dúvida?
— O senhor não disse que era quase um fitoterápico? E por que que tem que ter receita?
— Ah, isso é só um detalhe...
— Opa! — O paciente se inclinou, animado. — Tá vendo?
— O quê?
— O detalhe! Um detalhe desses faz toda a diferença.
— Daí você toma dois depois do jantar, viu?
— Mas eu não vou conseguir comprar.
— Como assim?
— O farmacêutico não vai aceitar. O seu carimbo tá errado.
— Errado? Tá de ponta-cabeça?
— Eu?
— O carimbo. Uso já anos. Tá errado onde? Meu nome? O CRM?
—Na especialidade. A não ser que o senhor agora atenda em... inferninhos.
— Como é?
— No seu carimbo tá escrito “Psiquiantria”.
(Pausa.)
— De Antro... com N.
O médico parou, olhou o carimbo como o visse pela primeira vez. O paciente levantou, pegou a receita de volta, dobrou com cuidado e, já na porta, cantarolou, vingativo:
— "Detalhes tão pequenos de nós dois..." Viu? O Rei sabe... detalhe não se ignora.
(Continua semana que vem)
