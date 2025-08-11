Receita de detalhes

Foto: Pexels/ Pixabay #ParaTodosVerem: imagem de um estetoscópio azul e uma caneta preta em cima de uma receita médica

— Vou passar aqui um remedinho, de nada... só pra ajudar um pouquinho nessa fase, tá bom?

— Remédio?

— É... é quase fitoterápico. Coisinha à toa. Só pra você dormir melhor, sabe?

— Mas, doutor, eu pensava que essa minha mania de detalhes fosse só isso mesmo... uma mania. E agora... remédio?

— É só pra ajudar a dormir — respondeu ele, enquanto rabiscava a receita.

— Mas eu não tenho problema pra dormir. Aliás, os problemas começam é quando eu acordo.

— Sim, você me disse que essa mania por detalhes já está atrapalhando sua vida, não é isso? Você não fica vendo coisas que ninguém mais vê?

— É. Mas os detalhes são importantes mesmo.

(Silêncio.)

— Eu só vim aqui porque os detalhes estão se transformando em principais... e eu quero deixar os detalhes como detalhes, entende?

O médico pigarreou e continuou escrevendo.

— Pois então... tá aqui a receita.

— Hum...

— Alguma dúvida?

— O senhor não disse que era quase um fitoterápico? E por que que tem que ter receita?

— Ah, isso é só um detalhe...

— Opa! — O paciente se inclinou, animado. — Tá vendo?

— O quê?

— O detalhe! Um detalhe desses faz toda a diferença.

— Daí você toma dois depois do jantar, viu?

— Mas eu não vou conseguir comprar.

— Como assim?

— O farmacêutico não vai aceitar. O seu carimbo tá errado.

— Errado? Tá de ponta-cabeça?

— Eu?

— O carimbo. Uso já anos. Tá errado onde? Meu nome? O CRM?

—Na especialidade. A não ser que o senhor agora atenda em... inferninhos.

— Como é?

— No seu carimbo tá escrito “Psiquiantria”.

(Pausa.)

— De Antro... com N.

O médico parou, olhou o carimbo como o visse pela primeira vez. O paciente levantou, pegou a receita de volta, dobrou com cuidado e, já na porta, cantarolou, vingativo:

— "Detalhes tão pequenos de nós dois..." Viu? O Rei sabe... detalhe não se ignora.

(Continua semana que vem)