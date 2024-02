Foto: Carlus Campos E o Parque das Dunas da Sabiaguaba?

Tenho a impressão que Élcio Batista (PSDB), vice-prefeito de Fortaleza, anda esquecido do lugar que ocupa. Nem sei qual peso tem nas decisões de Sarto (PDT) e dos que ocupam o antigo Palácio do Bispo.

Mas o vice-prefeito de Fortaleza perdeu a oportunidade de ensinar ao governador Elmano de Freitas (PT) e à secretária Vilma Freire, do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (Sema), como um gestor de primeiro escalão deve cuidar de uma Unidade de Conservação de proteção integral.

Élcio Batista criticou a precária gestão da Sema em relação ao Parque do Cocó. O atraso de quase um ano, por exemplo, de um gestor para a maior unidade de conservação da Região Metropolitana de Fortaleza.

.Aproveitou o fogo na floresta do Cocó e, num ano eleitoral e de repetitivos discursos de oportunidade, postou-se como diferente quando o assunto é pajear uma mata de manguezal e de tabuleiro.

"Mais uma vez a falta de compromisso do Governo do Estado com a natureza. Mais uma vez, zero compromisso, zero agilidade, zero resolutividade! Nota no Instagram não resolve o que perdemos! Que tristeza". O texto é de Élcio.

E falou até contra o Corpo de Bombeiros e a demora por achar uma solução para conter o fogo que ameaçava também tomar toda a Área de Relevante Interesse Ecológico do Cocó (Arie).



.Depois, teve de pedir desculpas ao povo do Corpo de Bombeiros do Ceará que, ao lado de brigadistas civis, tentava não se derreter no fogaréu do Cocó e na quentura do "sol cearense".

Pois bem. É fato que a gestão da Secretaria do Meio Ambiente e Mudanças Climática é uma lástima para o Cocó. Não há plano de combate a incêndios para os 1.581,29 hectares nem mapeamento das áreas violadas e críticas do Parque.

Mas há um detalhe de informação que esperei do vice-prefeito. Afeito a dar lições, aguardei que didaticamente ensinasse como deve ser a gestão em uma unidade de conservação de proteção integral.

Sim, porque é da responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza a gestão do Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba.



.Um parque exuberante, abundante em biodiversidade, esquadrinhado por dunas anciãs... porém de um abandono institucional que motivaria, se o Ministério Público do Ceará quisesse, dezenas de ações civis públicas.

O curioso é que o Parque das Dunas da Sabiaguaba, maior unidade de conservação da Prefeitura (478 hectares), amarga situação pior do que a do Parque do Cocó.

A demora do Governo para a nomeação de um gestor para o Cocó é fichinha em relação ao descaso da gestão municipal com a Sabiaguaba.

E a Prefeitura, até hoje, não nomeou um gestor para o principal parque municipal. A condução precária da preservação ambiental ali é "acompanhada" por um Conselho Gestor que não tem poder de executar nada. É apenas consultivo e, na maioria das vezes, vota equivocadamente com o Paço.

Élcio, por sinal, participou da governança de Roberto Cláudio (PDT) e nunca criticou o ex-prefeito e a ex-secretária Águeda Muniz (Seuma) por também não nomearem um gestor para a Sabiaguaba.

.O atual vice-prefeito de Fortaleza poderia de verdade tomar pé da situação lastimável do Parque da Sabiaguaba. Há um plano de manejo feito pelo geógrafo Jeovah Meireles e que é ignorado, em pontos fundamentais, há anos.

Como o Parque da Sabiaguaba não tem gestor, não tem sede administrativa na Unidade de Conservação, não tem cerca, não tem plano de turismo sustentável, não tem inventário de fauna e flora, não tem plano de combate a incêndio... a biodiversidade só perde com as invasões de terra e o uso insustentável das dunas.

A "duna mãe" está se desfazendo desde que a Prefeitura de Fortaleza autorizou o Governo do Ceará construir uma rodovia no meio do ecossistema dunar. Toda semana, caçambas removem areia de lá.

Élcio Batista, provavelmente, nem sabe que a gestão precária do Parque das Dunas da Sabiaguaba é da responsabilidade dele e de Sarto.

Fica o alerta ambiental em meio ao destroço climático que deu ruim e vai piorar o calor.



