Fraport tem de replantar a Floresta do Aeroporto

Demitri Túlio é editor-adjunto do Núcleo de Audiovisual do O POVO, além de ser cronista da Casa. É vencedor de mais de 40 prêmios de jornalsimo, entre eles Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), Embratel, Vladimir Herzog e seis prêmios Esso. Também é autor de teatro e de literatura infantil, com mais de 10 publicações
O Ministério Público precisa exigir, urgente, e a Justiça cearense tem de obrigar. Vai fazer o que, se não isso? Aplicar multas brandas? Compensações ambientais? Compra de carbono? E a vida desaparecida da mata e as consequências para a Cidade?
Os anos que a natureza levou pra ser floresta, pra ser oxigênio, pra ser bicho, para "produzir serviços ambientais" para Fortaleza! E em dois ou três dias, na surdina e com uma autorização criminosa destruir tudo?
Já passou da hora de órgãos ambientais, gestores públicos e políticos tratarem floresta, bicho, rio, lagoa, a natureza com direitos inarredáveis de lugar de existência e imprescindibilidade.
Ninguém chega num condomínio de gente rica e classe média e destrói tudo como se as criaturas não valessem nada e não fossem naturais de direitos. Sabe-se que nas favelas se faz como se desmatou no Aeroporto.
"A autorização da Semace revela que os fiscais do órgão nem lá foram durante o desmatamento gigantesco"
São reprováveis a preguiça burocrática e a insensibilidade da Semace que autorizou o desmatamento criminoso dos "46,1000 hectares" da Floresta do Aeroporto. Está no documento de "Exploração e de Supressão da Vegetação" a maneira como o órgão ambiental trata árvores, bichos e uma veia d'água.
"A supressão da vegetação deverá iniciar sempre no sentido que favoreça a fuga da fauna para áreas vizinhas com vegetação". Ora, ao redor há asfalto, condomínios, comércios, casas, fábricas, ocupações irregulares, trilhos, carros, pista de aviões...
A autorização da Semace revela que os fiscais do órgão nem lá foram para uma visita prévia nem durante o desmatamento gigantesco. "Não é permitido a caça, comercialização, destruição de ninhos, coleta de ovos e maus tratos a animais".
Como autorizar o desmatamento de mais de 46 hectares sem enviar, antes, peritos para avaliar a mata? E sem inventário de fauna e flora? É assim que se autorizam as "supressões" de florestas no Ceará?
O que se viu, em imagens feitas nos dias seguintes à matança da floresta, foi bicho atordoado com a falta da mata que desapareceu violentamente de um dia para o outro, como denunciou o vereador Gabriel Aguiar (Psol).
Recebi do geógrafo e cientista da UFC, Marcelo Moro, um mapa que mostra o quanto Fortaleza perdeu de vegetação original. É inacreditável! Há apenas 16% de áreas originais e seminaturais remanescentes; 84% das florestas foram extintas.