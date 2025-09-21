Oferecer o que as facções oferecem

Demitri Túlio é editor-adjunto do Núcleo de Audiovisual do O POVO, além de ser cronista da Casa. É vencedor de mais de 40 prêmios de jornalsimo, entre eles Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), Embratel, Vladimir Herzog e seis prêmios Esso. Também é autor de teatro e de literatura infantil, com mais de 10 publicações
Os governadores - Cid Gomes (PSB), Camilo, Izolda Cela e Elmano de Freitas (PT) - contrataram mais policiais, investiram em mais inteligência, mais armamentos e mais blindagem de viaturas. Inegavelmente, passaram a prender mais criminosos.
Tão ruim a situação no Ceará que os governadores construíram mais presídios e, inclusive, um de segurança máxima. É desolador acompanhar a gangorra da desproporção na oferta de políticas públicas e a produção do crime como mercadoria trivial do dia a dia.
O que estaria caduco no modo de refletir e agir no oferecimento de paz coletiva nos territórios cearenses? Se tivéssemos distribuição abundante de cidadania haveria a necessidade de mais cadeias novas?
São sempre os mesmos machos de esquerda, direita e extrema-direita prometendo o paraíso da segurança pública e as facções provando que o crime faccionado virou uma das paisagens do Ceará. Um produto que não tem como deixar de consumir no habitual.
"E se tem algum plano infalível, já é velho antes de pôr nos territórios..."
Lembrei-me de um texto de Bertold Brecht. Há muitas maneiras de matar. Podem enfiar-te uma faca na barriga, arrancar-te o pão, não te curar de uma enfermidade, meter-te numa casa sem condições, torturar-te até a morte por meio de um trabalho, levar-te para a guerra etc. Somente poucas destas coisas estão proibidas na nossa cidade.
A oposição de Elmano não tem projeto para a segurança pública, é o mais do mesmo e discurso para garantir projeto individual de poder. E se tem algum plano infalível, já é velho antes de pôr nos territórios... Mais policiais, mais armamento, mais inteligência, mais atingir "o coração econômico das facções"…
E o governo ou muda radicalmente o modo de pensar e ofertar a paz coletiva e social ou vai continuar igual a oposição e as próprias facções: caduco e bélico.
"desconfio que o poder público teria de oferecer o que o crime oferece de sedutor para meninos e meninas "
Não sei, mas desconfio que o poder público teria de oferecer o que o crime oferece de sedutor para meninos e meninas que se encantam e se batizam nas facções. Dinheiro, arma, poder, moradia, bens, prosperidade... as metáforas da perspectiva e o governo tem sido paliativo ou insuficiente.