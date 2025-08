A economia prateada dentro das empresas

Foto: Foto de Pavel Danilyuk Economia prateada já movimenta mais de R$1 tri no país

A geração prateada não é uma tendência. Está presente hoje no dia a dia das organizações. Podemos afirmar que é uma potência e protagonismo no desenvolvimento econômico e social.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022, a economia prateada já representa em torno de 28% da população brasileira, totalizando quase 57 milhões de pessoas que movimentam quase 2 trilhões de reais.

Enquanto a juventude requer velocidade, as empresas especialmente as familiares enfrentam desafios que exigem outro tipo de inteligência como densidade, contexto, vocabulário, escuta e maturidade emocional. Nas empresas familiares, 96% dos profissionais postos no mercado têm mais de 50 anos.

Podemos afirmar que a economia prateada também é uma economia de sabedoria. Acreditamos que a longevidade na função vem da combinação de entrega consistente, aprendizado contínuo e boa gestão de relações.

O mercado está a cada dia reconhecendo o valor da maturidade, da estabilidade e da capacidade de gerar impacto com propósito. Precisamos aproveitar as oportunidades de mercado e estar mais ligados a vitalidade, flexibilidade e capacidade de aprendizagem contínua.

Já dizia o filósofo Sócrates, o processo de envelhecimento como amadurecimento da alma e da razão. A partir da idade de 50+, o profissional não apenas acumula conhecimento técnico, mas também sabedoria prática, ética e visão estratégica.

Nessa idade muitas pessoas têm mais liberdade, mais maturidade emocional para fazer escolhas conscientes, recursos financeiros, experiências acumuladas e ainda energia e saúde para recomeçar projetos, relacionamentos, viagens e estudos.

Muitas pessoas conseguem enxergar que nessa idade se inicia a melhor fase da vida. É muito comum vermos histórias de pessoas que recomeçam uma carreira dos sonhos, trocam de cidade ou país, encontram um novo amor e criam projetos de impacto social para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Nessa nova idade a vida pode ser reinventada. O segredo está em não se prender a estereótipos e acreditar no seu próprio potencial de transformação.

A energia criativa, onde se respira inovação, pode ser um ambiente propício para essa idade. As startups aumentam a motivação para aprender coisas novas, desconstruir medos relacionados à idade ou tecnologia e para mostrar que não existe “velho demais para começar”.

Aliado a tudo isso, a diversidade etária é um ativo e as pessoas 50+ têm experiência de vida e visão de longo prazo, capacidade de tomar decisões mais equilibradas e rede de contatos juntamente com maturidade emocional. Vamos viver essa nova idade!