Dieta vegana não fica atrás no ganho de músculos

Foto: ADOBE STOCK ￼DIETA vegana ajuda no desempenho muscular

A revista Medicine & Science in Sports & Exercise publicou estudo que comprovou que a dieta baseada em plantas é capaz de impulsionar o crescimento e a recuperação muscular de humanos da mesma forma que uma dieta onívora. O estudo acompanhou adultos em treinos de resistência por nove dias e observou que a origem da proteína não trouxe diferença relevante nos ganhos de força e massa muscular.

A diferença entre musculosos veganos e onívoros está na qualidade da saúde. Diversas outras pesquisas já relacionaram o consumo de alimentos de origem animal com riscos maiores de desenvolvimento de doenças crônicas e até cânceres. Isso porque trazem uma carga de gorduras saturadas, colesterol e inflamações.

A estratégia da dieta vegana para melhor desempenho muscular são as quantidades de fontes vegetais de proteínas ingeridas ao longo do dia, em combinações inteligentes de leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, soja e ervilha, combinadas com grãos, sementes e oleaginosas que fornecem aminoácidos, que sintetizam proteínas completas.

Leia mais Jesus era vegano?

Os 5 principais fatos do mundo vegano em 2024

Mercado de produtos 100% vegetais ganha destaque em Fortaleza Sobre o assunto Jesus era vegano?

Os 5 principais fatos do mundo vegano em 2024

Mercado de produtos 100% vegetais ganha destaque em Fortaleza

Inspiração do Green Team

Foto: Arquivo pessoal Fisiculturista Guilherme Abomai

O perfil @greenteam.svb, no Instagram, traz histórias transformadoras de atletas brasileiros veganos, como a campeã brasileira e medalhista mundial em levantamento de peso, Amanda Scotch; as medalhistas olímpicas do vôlei Macris Carneiro e Ana Carolina; o campeão brasileiro de fisiculturismo Guilherme Abomai e vários outros que se destacam nos esportes.

Cearense vegana é medalhista no jiu-jitsu

Foto: Arquivo pessoal Atleta cearense vegana, Ana Beatriz da Silva Araújo

A atleta cearense vegana, Ana Beatriz da Silva Araújo, acaba de conquistar medalha de prata no Fortaleza Winter Internacional Open, na categoria médio até 69kg na faixa roxa. A atleta já acumula títulos como Campeã Fortaleza Spring 2025 e vice-campeã AJP Tour Fortaleza 2025.

Dia mundial antiespecismo

Faz sentido amar alguns animais e comer outros? Para consciencializar a sociedade sobre a discriminação que os animais não-humanos sofrem a partir da sua espécie, conhecida como especismo, foi criado o Dia Mundial pelo Fim do Especismo, este ano, comemorado no dia 30 de agosto. A data promove a defesa dos direitos de todos os animais e provoca uma tomada de consciência para questionar a normalização da exploração de animais para fins comerciais e propõe uma ressignificação da cultura de consumo de produtos derivados do sofrimento animal.



