Lula gosta de meio ambiente para sair bem na foto no Exterior

Foto: Roque Sá / Agência Brasil DAVI Alcolumbre (União Brasil), presidente do Senado

O Senado aprovou mudanças drásticas no modelo de licenciamento ambiental. Ambientalistas se referiram à medida como a “maior boiada da história”, numa alusão à frase do ex-ministro Ricardo Salles, que pensava em aproveitar as atenções voltadas para a pandemia para “passar a boiada”. A boiada da vez passou sob os holofotes mesmo.

As mudanças são tão controversas que o projeto vaga há 20 anos pelo Congresso. Trata fundamentalmente de simplificar, reduzir etapas e protocolos para licenciamentos ambientais. Simplifica tanto que, em caso de empreendimentos de médio porte e médio potencial poluidor, é permitida a chamada “adesão e compromisso”, que dispensa estudos de impacto ambiental. É um autolicenciamento: o próprio empreendimento informa o impacto que irá causar.

O projeto foi destravado pela atuação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), interessado na exploração de petróleo na chamada Margem Equatorial, na foz do rio Amazonas. Ele está incomodado com as dificuldades impostas pelo licenciamento do Ibama, e também por não conseguir derrubar o ministro de Minas e Energia para colocar um aliado, além de indicar gente para agências reguladoras relacionadas ao assunto.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), tem feito ferrenha oposição à medida. O PR votou contra. O placar foi avassalador: 54 votos a 13. De 37 senadores aliados ao governo Lula, 24 foram a favor.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não fez sinalização públicas a respeito do tema. O projeto voltará para a Câmara dos Deputados. As informações de bastidores são que o presidente não irá vetar. A chance de o veto cair seria muito grande e o desgaste, principalmente com Alcolumbre, não compensaria. A realidade é que há gente na base que aprova as medidas e acha que destravarão obras de infraestrutura. O próprio presidente deu algumas declarações a favor da exploração de petróleo na foz do Amazonas.

A eleição de Lula foi comemorada internacionalmente pelos ambientalistas, na expectativa de reversão do negacionismo climático que marcou os anos de Jair Bolsonaro (PL). O presidente adora o prestígio internacional que vem com a agenda ambiental. Lá para fora, o presidente é um defensor do meio ambiente. Internamente, prevalece a veia desenvolvimentista de quem se originou na indústria automobilística — predatória e poluente. Isso desde os mandatos anteriores.

País da COP 30 enfraquece meio ambiente

Em alguns meses, o Brasil será sede da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP 30. O cartão de visitas do País será uma beleza.

Semana movimentada

A próxima semana começa com visita da primeira-dama, Janja, ao Ceará. E termina com visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele participará de seminário do PL, com participação de Meta e Google. O Estado-maior do bolsonarismo tem presença anunciada, inclusive Michelle Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, além dos líderes bolsonaristas locais, como Carmelo Neto, presidente do PL Ceará, e André Fernandes.

Recentemente, Janja envolveu-se em polêmica justamente sobre as plataformas digitais, na China.

Durante a visita, Bolsonaro será entrevistado pelo O POVO.