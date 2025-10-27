A cabeça do eleitor

Escreve sobre política, seus bastidores e desdobramentos na vida do cidadão comum. Já foi repórter de Política, editor-adjunto da área, editor-executivo de Cotidiano, editor-executivo do O POVO Online e coordenador de conteúdo digital. Atualmente é editor-chefe de Política e colunista
Desta vez, havia forte presença de segurança na votação, devido à influência de facção que teria ocorrido em 2024. No entanto, encerrado o pleito, as forças policiais vão embora. As pessoas ficam. As facções também.
O fato é que a vitória do candidato de quem foi punido pela Justiça não é propriamente uma raridade no Ceará. Nos mandatos anteriores, houve eleições suplementares em sete municípios cearenses para substituir os prefeitos eleitos em 2020 e contra os quais houve condenações. Em cinco deles, os cassados apoiaram os sucessores que acabaram vitoriosos nos novos pleitos.
Com grande parte da oposição cearense animada com a pré-candidatura a governador de Ciro Gomes (PSDB), o senador Eduardo Girão (Novo) mantém a disposição de concorrer a governador. Ele considera que o tucano não representa o conservadorismo e reclama dos vínculos dele com o projeto de Camilo Santana (PT). O lançamento ocorrerá em 30 de novembro, no hotel Mareiro, na Praia do Futuro, em Fortaleza. São presenças confirmadas o ex-deputado federal e ex-procurador Deltan Dallagnol e o senador Astronauta Marcos Pontes, que é filiado ao PL, cuja cúpula estadual, liderada por André Fernandes, sinaliza apoio a Ciro.
“Creio ser importante que um novo ciclo na política cearense se inicie a partir de uma proposta verdadeira. O Ceará precisa de um novo crescimento econômico, melhorias significativas na saúde e passar a ser um estado sem violência”, disse Girão.
