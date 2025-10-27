A cabeça do eleitor

Foto: FCO FONTENELE Joel Barroso foi eleito prefeito de Santa Quitéria

Joel Barroso (PSB) foi eleito prefeito de Santa Quitéria. A eleição suplementar foi realizada domingo, 26, depois da cassação da chapa vitoriosa em 2024. O prefeito reeleito na ocasião foi José Braga Barrozo (PSB), o Braguinha. A denúncia foi de ele ter apoio de facção criminosa, mediante pagamento milionário, para intimidar apoiadores adversários.

Em 2024, Braguinha teve 41% dos votos. O adversário mais próximo, 29,4%. No domingo passado, Joel venceu com 53%. A opositora mais próxima teve 25,2%.

Mesmo com cassação, denúncia bastante consubstanciada, condenação, o candidato do partido — e da família — teve mais votos. Proporcionalmente, muito mais. O que explica isso?

Será que as pessoas não ficaram sabendo de acusações tão graves?

Ou, se ficaram, será que não acreditaram? Convenceram-se de que Braguinha é inocente e vítima de injustiça?

Ou será que não ligaram?

A rigor, é impossível saber. Diferentes eleitores provavelmente têm motivações diversas. É possível, apesar do amplo noticiário, que alguns nem tenham ficado sabendo. Uma minoria, mas não descarto.

É importante ponderar que Joel não tem responsabilidade jurídica na acusação pela qual o pai foi condenado. Mesmo assim, é politicamente improvável não respingar. Não creio que essa seja a explicação.

Vale considerar que Braguinha, reeleito em 2024, já tinha sido afastado da Prefeitura em 2023, por longo período, no qual o cargo foi exercido pela então vice, Lígia Protásio (PT), que concorreu contra ele no ano passado e novamente no domingo. A população parece não ter dado peso a nada disso.

Desta vez, havia forte presença de segurança na votação, devido à influência de facção que teria ocorrido em 2024. No entanto, encerrado o pleito, as forças policiais vão embora. As pessoas ficam. As facções também.

O fato é que a vitória do candidato de quem foi punido pela Justiça não é propriamente uma raridade no Ceará. Nos mandatos anteriores, houve eleições suplementares em sete municípios cearenses para substituir os prefeitos eleitos em 2020 e contra os quais houve condenações. Em cinco deles, os cassados apoiaram os sucessores que acabaram vitoriosos nos novos pleitos.

Girão prepara lançamento de pré-candidatura com personalidades nacionais

Com grande parte da oposição cearense animada com a pré-candidatura a governador de Ciro Gomes (PSDB), o senador Eduardo Girão (Novo) mantém a disposição de concorrer a governador. Ele considera que o tucano não representa o conservadorismo e reclama dos vínculos dele com o projeto de Camilo Santana (PT). O lançamento ocorrerá em 30 de novembro, no hotel Mareiro, na Praia do Futuro, em Fortaleza. São presenças confirmadas o ex-deputado federal e ex-procurador Deltan Dallagnol e o senador Astronauta Marcos Pontes, que é filiado ao PL, cuja cúpula estadual, liderada por André Fernandes, sinaliza apoio a Ciro.

“Creio ser importante que um novo ciclo na política cearense se inicie a partir de uma proposta verdadeira. O Ceará precisa de um novo crescimento econômico, melhorias significativas na saúde e passar a ser um estado sem violência”, disse Girão.

Principal governador do PL veta projeto parecido com ideia de André Fernandes

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), vetou proposta aprovada pela Assembleia Legislativa (Alerj) parecida com ideia do principal líder do partido dele no Ceará, o deputado federal André Fernandes (PL). Castro rejeitou a chamada “gratificação faroeste”, que seria paga a policiais que matassem suspeitos. No Ceará, Fernandes anunciou que irá premiar o policial que mais matar traficantes ou membros de facção.

