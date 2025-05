Apenas 15% das residências brasileiras têm seguro contratado

O alerta vem do presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), Dyogo Oliveira, ex-ministro do Planejamento: só 15% das residências do Brasil têm seguro contratado (contra incêndio, furto, catástrofes naturais etc).

Em se tratando do maior bem de uma vida inteira para milhões de brasileiros, é um informe importante. Em palestra num seminário do Instituto Clima e Sociedade, no Rio de Janeiro, Dyogo ainda lembrou que grandes modais como estradas e ferrovias também não têm seguro.

Cadê a verba?

Parlamentares prometem pegar pesado quanto aos cortes de recursos das universidades públicas. A deputada Daniela Reinehr (PL-SC) enviou requerimentos de informações para os ministros da Educação e da Fazenda. Decreto de abril impôs bloqueio orçamentário às universidades federais, limitando a liberação de recursos a apenas 61% do orçamento previsto até o mês de novembro.

Verde do Centrão

Os ambientalistas ganharam um aliado contra o novo PL do Novo Licenciamento Ambiental. E vem do centrão, o deputado federal Marcelo Queiroz (PP-RJ). O projeto é criticado por flexibilizar regras e reduzir exigências para emissão de licenças ambientais. Na terça (27), Dia da Mata Atlântica, Queiroz foi ao ato em apoio à ministra Marina Silva, na Câmara e afirmou: “Licenciamento ambiental não é entrave”.

Cadeado

O presidente da Comissão Mista da Medida Provisória dos Consignados, deputado Fernando Monteiro (Republicanos-PE), vai propor a criação de mecanismos que protejam de fraudes a concessão de créditos consignados para trabalhadores da iniciativa privada. Para o deputado, é importante que o Congresso adote medidas para corrigir falhas que levaram ao rombo nos consignados do INSS.

Otoni e Marçal

O deputado Otoni de Paula surpreendeu o cenário fluminense ontem e lançou sua pré-candidatura ao Senado pelo PRTB. Ele se reuniu com o presidente do partido, Leonardo Avalanche, e adivinhem quem reapareceu nas articulações? O ex-candidato a prefeito de SP Pablo Marçal, filiado ao PRTB. Avalanche articulava em sigilo e diz que o projeto representa um movimento estratégico para consolidar o partido no Rio.

Xô, polarização!

Maricá (RJ), cidade administrada por Washington Quaquá (PT), conseguiu o inimaginável. A Câmara de Vereadores reuniu no mesmo palco o bolsonarista deputado Eduardo Pazuello (PL-RJ) e os petistas históricos José Dirceu e Eduardo Suplicy. Embora não tenham apertado as mãos, Pazuello e Dirceu conviveram harmoniosamente no ambiente. Houve quem lhes viu se cumprimentado com sorrisos e gestos à distância.

ESPLANADEIRA

#Empresário Pedro Grossi, do Rio, se encontrou com o Papa Leão XIV em Roma.

#Júlia & Greg se apresentam sábado no West Shopping, RJ.

#ALLOS patrocina TEDxAmazônia, de 6 a 8 de junho, no Theatro da Paz, em Belém.

#3ª edição do Vênus Day Talks ocorre dia 3/6, no Unibes Cultural em SP.

#Propay e Unico People impactam a vida de mais de 20 mil colaboradores todos os meses.

#AB2L abre inscrições, até 26/6, para a Certificação AB2L Infinite de Inovação Jurídica.

#Megamatte reabre loja no campus do CEUB, em Brasília.